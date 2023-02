Un ídolo de Boca liquidó a Villa por su expulsión: "Lo que hizo es terrible, por irresponsabilidad y…"

Sebastián Villa quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por lo hecho el fin de semana pasado en Córdoba. El delantero, pieza muy importante en el esquema de Hugo Ibarra, se fue expulsado en el duelo con Talleres a instancias del VAR ya que Darío Herrera no había visto la agresión del colombiano sobre Gastón Benavídez.

En ese momento, el partido estaba 0-2 y los hinchas explotaron de bronca contra el delantero de Boca por la irresponsabilidad cometida. Ahora, quien irrumpió en escena, fue el Beto Márcico quien lo atendió sin filtro alguno por su reacción: "Lo que hizo Villa es terrible. Hoy tenés 50 cámaras que ven lo que haces. Lo que hizo fue por impotencia e irresponsabilidad".

Luego, sobre el rendimiento del equipo, remarcó: "Las finales que se perdieron con Racing tuvieron mucho que ver en la parte anímica de los jugadores. Boca no tiene rendimiento colectivo, siempre dependió de las individualidades. No se crean situaciones de gol. Es un bajón preocupante. No es el medio solamente. Los laterales también, Advíncula y Fabra están irreconocibles".

"Langoni es un jugador muy importante y creo que va a tener su lugar el próximo partido. El campeonato pasado, Boca lo ganó sin Villa. Lo ganó por Langoni", aseguró y luego tiró una frase que seguramente tendrá repercusión en el mundo Boca: "El último Boca fuerte que recuerdo es el del Mellizo Guillermo Barros Schelotto. Tenía muy buenos jugadores y todos estaban en su nivel".

Boca enfrentará a Platense este domingo, desde las 19.15 y en condición de local, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, y no podrá contar con Exequiel Zeballos, quien sufrió una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda y será operado, razón por la cual tendrá entre uno y dos meses de recuperación, aproximadamente.