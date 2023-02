Operaron a Caruso Lombardi de un tumor en la cabeza: "Cuando dirigía en Belgrano empecé a..."

uD83DuDDE3 Ricardo Caruso Lombardi en @ElAscensox3.



"Estuve en varios hospitales, clínicas y en síntesis o me operaba o me quedaba ciego.

Me interné en el Mater Dei, me operaron por 6 horas y el lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos" pic.twitter.com/HzB0RWjXeD