La polémica foto del vicepresidente de River en el homenaje a los campeones del mundo

El pasado domingo, el mundo River le realizó un sentido homenaje a los campeones del mundo con la Selección argentina de los años 1978, 1986 y 2022. Estuvieron presentes todas las glorias millonarias pero hubo un invitado que generó mucha polémica en la previa, aunque terminó pasando casi desapercibido: Daniel Passarella.

Con un chaleco inmovilizador por una evidente lesión en el hombro izquierdo, el Kaiser salió al Más Monumental, acompañado de su excompañero en el plantel de Argentina 1978, Ubaldo Matildo Fillol, más Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (México 1986). Los hinchas de River solo generaron aplausos y no se escuchó un solo silbido. Pero, horas después del reconocimiento, fue Matías Patanian quien encendió un nuevo debate al compartir una foto con todos los jugadores, y sin Passarella.

El vice del club escribió "Orgullo, River" para acompañar la imagen en la que aparecen Pablo Aimar, Norberto Alonso, Héctor Enrique, el Pato Fillol, la hija de Leopoldo Jacinto Luque, Oscar Ruggeri y Roberto Ayala, además del presidente del club, Jorge Brito, y el vice segundo, Ignacio Villarroel. Las redes captaron el mensaje y muchos apoyaron la no aparición de Daniel.

La gran excusa de la presencia de Passarella y el resto de los campeones del mundo que jugaron en River obedeció al tributo para Franco Armani, parte del plantel de Lionel Scaloni en Qatar 2022. El arquero oriundo de Casilda recibió una plaqueta por parte de Ruggeri y Enrique, mientras que Fillol y Passarella hicieron lo propio para Aimar y Ayala.

Ayer, el Beto Alonso fue lapidario con Passarella: "Yo no me hablo con Passarella, no tengo relación. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor. No se negocia con los que le hicieron tanto daño a River. Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere".