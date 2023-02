La picante chicana de un brasileño campeón del Sudamericano Sub 20... ¡y la respuesta de Garnacho!

Cada vez más, las redes sociales son utilizadas por los futbolistas para conectarse con sus seguidores. Cuando quieren y como quieren. Así lo hizo el futbolista de la Selección de Brasil Sub-20 Andrey Santos, figura de 18 años que compró recientemente el Chelsea, quien fue picante en su cuenta de Instagram con un mensaje ¿dirigido a la Selección argentina? Quien respondió a la "provocación" brasileña, encima, fue nada menos que Alejandro Garnacho, argentino de Manchester United.

La picante frase de Andrey Santos contra la Selección argentina.

Como muchas veces, hubo chicana entre brasileños y argentinos. Es que Santos, que fue comprado desde la Premier League a Vasco Da Gama, fue la estrella para el título de su equipo en el campeonato Sudamericano Sub-20, con seis goles en el torneo, y tiró una historia en Instagram con un conocido mensaje: "Se busca rival en Sudamérica".

Claro, esa frase ya es conocida por los argentinos, después de que el brasileño Richarlison lo pusiera tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Varias veces, los futbolistas de Brasil y Argentina se enviaron mensajes similares en las redes sociales, aunque casi siempre se mantiene la cordialidad y la buena onda. De hecho, el propio Richarlison es compañero de Cristian "Cuti" Romero en Tottenham y, a pesar de varios cruces duros, hay camaradería en el vestuario de los Spurs.

Por supuesto, Andrey Santos celebró como cada uno festeja a su manera en las buenas, después de que Argentina lo hiciera en la última Copa América disputada en territorio brasileño, con el golazo de Ángel Di María. Un ejemplo de la buena onda a pesar de la rivalidad futbolística fue que el equipo argentino no quiso ser irrespetuoso y, cuando surgió la idea de cantar la famosa cargada de "un minuto de silencio", Lionel Messi fue el primero en parar la situación.

En tanto, se pudo ver la amistad entre algunos futbolistas de ambos equipos, con la imagen más significativa entre Messi y Neymar charlando juntos después del partido, después de formar una excelente relación en Barcelona y mantenerla en Paris Saint-Germain.

Brasil se consagró campeón del Sudamericano Sub 20 disputado en Colombia, un torneo que sirvió como clasificatorio para el Mundial de la categoría y en el que la Selección Argentina quedó eliminada en la primera ronda en un sorpresivo golpe.

La respuesta de Alejandro Garnacho al posteo de Andrey Santos

Alejandro Garnacho se rio del posteo de Andrey Santos.

A la historia de Andrey Santos reaccionó nada menos que el delantero del Manchester United Alejandro Garnacho, quien comentó con un emoji de una cara llorando de la risa. Está claro que el joven de 18 años, figura que nació en España y que todavía no jugó oficialmente para la Selección argentina mayor, se siente albiceleste.

La respuesta de Garnacho llegó a un post de TNT Sports, que publicó la frase que había dejado el futbolista brasileño. El juvenil de Manchester United, siempre activo en las redes sociales, se burló del posteo del histórico rival futbolístico. Por su parte, el argentino no pudo participar del Sudamericano Sub-20 después de que su club no lo cediera al no tener obligación de hacerlo.