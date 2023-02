La llamativa sentencia del DT del PSG tras la caída de local ante el Bayern: “Para…”

El Paris Saint-Germain cayó ante el Bayern Munich en la ida de los octavos de final de la Champions League. Más allá del resultado adverso, lo preocupante es la imagen que dejó el equipo, sobre todo en el primer tiempo. Como si fuera poco, esta derrota fue la tercera de forma consecutiva entre todas las competiciones, por lo que las dudas sobre Christopher Galtier empiezan a ser cada vez más grandes.

Pese a los resultados y el rendimiento de las últimas semanas, el DT del PSG no cree que su cargo corra peligro en caso de quedar afuera ante los alemanes: "¿Si me juego mi futuro en este doble enfrentamiento contra el Bayern? No. Para nada", respondió tajantemente en diálogo con Canal +.

Galtier no quiso saber nada sobre las dudas por su continuidad.

Sin embargo, los antecedentes del conjunto parisino podrían refutar la seguridad de Galtier en sí mismo. El proyecto del club se basa en ganar la Champions y eso se notó en cómo terminaron los últimos entrenadores: ni Thomas Tuchel, técnico que llevó al PSG a su única final europea, sobrevivió en el cargo tras no levantar la Orejona.

Por otra parte, el DT francés, que llegó al PSG en julio de 2022, reconoció que su equipo está en una situación bastante adversa de cara a la vuelta: "1-0... Todavía es... ¡es un resultado negativo! La regla ha cambiado en los goles fuera de casa. Pero tendremos que ganar al Bayern para aspirar a clasificarnos en los penaltis o clasificarnos directamente", analizó

"Lamentablemente recibimos este gol que es perjudicial. Luego tuvimos 25-30 minutos interesantes. Volví a un sistema en el que los jugadores tienen más puntos de referencia", explicó sobre sus cambios en el segundo tiempo. El partido revancha por los octavos de final de la Champions League será en el Allianz Arena de Múnich el próximo 8 de marzo.