La fuerte revelación de Mbappé tras la derrota del PSG ante el Bayern: “No tenía que…”

En la misma sintonía de los últimos partidos, el Paris Saint-Germain jugaba mal y perdía por 1-0 ante el Bayern Munich por la ida de los octavos de final en la Champions League. El gol de Kingsley Coman en el inicio del segundo tiempo fue la señal para que Christopher Galtier mandara a Kylian Mbappé al campo de juego. El equipo levantó su nivel y estuvo cerca de empatar varias veces, pero finalmente no pudo. Tras la derrota, el 7 reconoció que no debió jugar.

La figura francesa del PSG estuvo en el banco de suplentes. Esta imagen llamó la atención, ya que no es muy común ver a Donatello sentado con campera y mucho menos en un partido de este calibre. Sin embargo, la lesión que arrastra en el bíceps femoral de su pierna izquierda forzó a que Galtier no pueda tenerlo desde el principio.

Dada la derrota parcial, el DT lo puso en cancha y Mbappé convirtió un gol, aunque fue anulado por el VAR. En una entrevista post partido, el delantero aseguró que no fue el escenario ideal: "No estaba previsto. No tenía que jugar, pero quería ayudar a mis compañeros", dijo en Canal Plus.

Además, el 7 bravo afirmó que, en caso de estar en plenitud, el PSG tiene muchas chances de dar vuelta la serie y avanzar de fase: "Hemos visto que somos capaces de ponerles en dificultades. Todos nuestros jugadores deben estar bien de salud y allí iremos a ganar".

El partido de ida terminó 1-0 en favor de los bávaros. La vuelta será el próximo 8 de marzo, fecha en la que el PSG buscará revertir la historia ante el Bayern Munich en el Allianz Arena.