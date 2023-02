La explosiva sentencia del hijo de Ramón Díaz sobre un posible regreso a River: "Yo sé que..."

La participación del Al Hilal en el Mundial de Clubes volvió a poner en el mapa a Ramón Díaz. El equipo del riojano dio la gran sorpresa al eliminar a Flamengo en la semifinal y dar la cara ante el Real Madrid en la final. Siempre al lado de su padre, Emiliano Díaz opinó sobre el gran torneo que hizo el conjunto saudí e hizo público su deseo de volver a River.

Ramón Díaz, el técnico que llevó al Al Hilal a la final del Mundial.

En charla con Sacá del medio en Radio Continental, el ayudante de campo de Ramón dio su opinión sobre Martín Demichelis, entrenador que dirige sus primeros partidos en el Millonario: "Lo conozco a Martín, tiene el ADN riverplatense, no tengo dudas que le va a ir bien. Me gustó cómo jugó River, no era fácil el partido por todo lo que se había hablado en la semana. Demichelis tiene una capacidad enorme, hay que darle tiempo", expresó.

Pese a la banca para Micho, Emiliano Díaz, de 40 años, dejó en claro que al Pelado le queda historia por transitar en el club riverplatense: "Es un sueño dirigir a River, desde el día que me fui esa idea está. Yo sé que queda una página más por escribir en ese club. Ojalá los planetas se alineen y se presente la oportunidad".

Ramón y su hijo Emiliano en River.

Emiliano se sumó al cuerpo técnico de su padre en su segundo ciclo en River, cuando ganaron el Torneo Final 2014. Desde entonces, lo acompaña a todos lados y, ahora, disfrutan de su éxito en Arabia Saudita: "Veíamos que era posible lastimar al Flamengo, cambiamos la forma de jugar frente a ellos y salió todo a la perfección. Después en la final, la realidad es que el Real Madrid en las instancias importantes no falla. El otro día estaba viendo cómo Ancelotti reconocía a Ramón y no podía creer dónde estaba parado. La gente acá en Arabia lo ama a Ramón, está muy agradecida con él", explicó.

El Final 2014, el último título de Ramón en River.

Por último, habló de la posibilidad de dirigir por su propia cuenta: "Mi viejo me bancó en situaciones muy duras, cuando él no tenga más ganas de dirigir, recién ahí veré si me largo solo, por ahora estamos muy bien donde estamos", cerró.