La drástica y sorpresiva decisión del PSG sobre el futuro de Neymar

Lo ocurrido en el vestuario luego de la derrota del PSG ante Mónaco, podría ser la sentencia de salida para Neymar. La acalorada discusión que mantuvo con Luis Campos, asesor del club, sería la famosa gota que rebalsó el vaso y han tomado la decisión de negociarlo en el próximo mercado de pases, según explica el diario deportivo AS.

"Neymar renovó automáticamente hasta 2027, es uno de los mejores pagados de la plantilla y ningún equipo europeo puede ahora mismo asumir su ficha salarial. Pero si la situación en París empeora es probable que este dispuesto a recortar sus ganancias mensuales con tal de respirar aires nuevos", escribió el periodista Andrés Onrubia.

En la conferencia previa al duelo con Bayern, el brasileño reconoció lo sucedido en el post partido pero le bajó el tono a la polémica: "Sí, hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. Seguimos juntos".

"El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes. Desde que mi primera temporada, han salido rumores siempre. No sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable. Soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros", agregó molesto.

Este martes, el PSG disputará un partido que puede marcar el futuro de muchos futbolistas, incluido el entrenador Christophe Galtier. El confuso momento que atraviesa en la Ligue 1 ha dejado muy tirante la cuerda y una nueva eliminación de la Champions League sería un golpe durísimo para un club que tiene como principal objetivo ganarla.