Guardiola pidió disculpas por una desafortunada frase sobre otro técnico de la Premier: "Estoy avergonzado..."

Después de que el Manchester City fuera acusado por romper el reglamento financiero por la Premier League, el entrenador Pep Guardiola defendió a su equipo y los momentos que vivió al frente del mismo con una fuerte frase que pareció una burla a un colega. Es que el español fue irónico con Steven Gerrard, exjugador del Liverpool, por una histórica caída que privó a su club del título en la Premier League 2014, y decidió disculparse.

“Le pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que hice la última vez sobre él. Él sabe lo mucho que lo admiro a él y a su carrera, por todo lo que hizo por este país en el que vivo", aseguró el técnico del Manchester City.

“Estoy avergonzado de lo que dije porque no se lo merece. Realmente creo que los comentarios que hice en mi conferencia de prensa previa fueron para defender al club, pero no representé bien a mi club poniendo su nombre en ese estúpido comentario", siguió Guardiola respecto de sus últimos comentarios sobre Gerrard.

“Le pido disculpas a él y ya se lo dije personalmente, pero lo comenté públicamente así que lo digo acá también. Estoy muy apenado y le pido disculpas a él, a su esposa Alex, a sus hijos y a su familia", completó el técnico Citizen.

Es que Pep se había burlado del técnico inglés al recordar viejos momentos que permitieron que Manchester City fuera campeón en 2014, cuando el futbolista se resbaló y precipitó un gol que condenó a Liverpool a perder la Premier League. En ese sentido, había defendido los títulos que ganó el City a pesar de las acusaciones de la liga de incumplimientos financieros: "Esos momentos nos pertenecen. Absolutamente nos pertenecen, independientemente de la sentencia. Piensen en lo que hicimos, nadie puede quitarnos eso".

"Los buenos y malos momentos que vivimos, son parte del todo y eso no va a cambiar, por supuesto que no. El gol de Sergio Agüero (en 2012)... No sé si somos responsables de que Steven Gerrard se cayera en Anfield (2014). ¿Fue eso nuestra culpa?", siguió Guardiola sobre la caída del futbolista de Liverpool, que llevó al Manchester City a ganar el título.

“Todos los momentos que vivimos en estos años juntos. La Premier League decidirá, pero yo sé lo que ganamos y la forma en la que lo ganamos. Sé del esfuerzo que pusimos. Si algo pasó en 2009 o 2010, no va a cambiar un segundo de esto".

La Premier League acusó al Manchester City con 115 cargos por romper el reglamento financiero entre 2009 y 2018 y una comisión independiente formada por tres personas decidirá el castigo si es que el club es encontrado culpable. Desde 2009, el equipo que dirige hoy Guardiola ganó seis veces la Premier League, dos veces la FA Cup y seis veces la Copa de la Liga.