La peculiar frase de Demichelis sobre el arbitraje en River-Argentinos: "Por más que haya polémicas…"

Martín Demichelis, entrenador de River Plate, se mostró conforme por el triunfo de su equipo ante Argentinos Juniors por 2 a 1 y aseguró que lo empezamos a ganar el domingo pasado, post derrota", y dejó bien en claro que "por más que haya polémicas positivas o negativas, me van a escuchar hablar muy poco de los árbitros".

El DT añadió que "me quedo con una gran imagen del Monumental que está hermoso. El mundo River vivió algo peculiar, elogio a los hinchas, cuando más lo necesitábamos se hicieron sentir, Milito es un gran entrenador, Argentinos varió la táctica varias veces y fue difícil. El grupo tuvo reacción". Respecto del partido, indicó que "me jugué por dos cambios, en el entretiempo, y arriesgamos con (Esequiel) Barco, que es más desequilibrante que (Rodrigo) Aliendro".

Una impactante imagen del Monumental.

"Sabíamos que teníamos que salir a buscarlo más adelante. Nos costó entender la presión, pero no les hacíamos daño. Me quedo con la reacción. Se los dije: empezamos a ganar este partido el domingo post derrota cuando se entrenaron los jugadores que no habían jugado. Fue una demostración de amor y pasión a esta profesión. Llegaron a la madrugada a su casa y los citamos a las 8 de la mañana, con calor... Eso para mí me demuestra esa armonía de querer sacar adelante la situación", agregó.

Al referirse a cómo quiere que sea River, comentó que "quiero un equipo dominante desde la posición y posesión. Hoy enfrentamos a un equipo similar. Argentinos es de los que más posesión tiene. No te asegura ganar pero es importante. Muchos equipos necesitarán varios partidos para asentarse, salvo aquellos que se conocen desde hace tiempo, falta rodaje, faltan partidos. Tengo jugadores que necesitan minutos de competencia. Encontré algo del funcionamiento".

Sobre los tocados, Enzo Pérez y Miguel Borja, Demichelis explicó: "Enzo salió por una fatiga, no tiene nada que le impida entrenarse en la semana y estar en el próximo partido. Y a Miguel se le empezó a cargar el isquiotibial y pidió salir. Está perfecto: hay que conocer el cuerpo y evitar lesiones más complicadas. Fue honesto, espero que no sea nada grave". El próximo compromiso del Millonario será el próximo sábado (21.30) ante Tigre, en Victoria.