La lapidaria frase del Beto Alonso sobre Passarella tras el homenaje: "Con los que le hicieron tanto daño a River no se..."

Más allá de las obras en el renovado Más Monumental y de la primera presentación del equipo de Martín Demichelis ante su gente, uno de los temas que ocupó agenda en la semana del mundo River fue la presencia de Daniel Alberto Passarella ante el público del Millonario.

El Kaiser volvió a pisar el estadio luego de haber sido el presidente durante el descenso del club al torneo de la Primera B Nacional, el pasado 26 de junio del 2011. Sin dudas la presencia del expresidente dividió las aguas entra aquellos que estaban a favor de que esté en el reconocimiento de los campeones del mundo y los que no.

Uno de los protagonistas de la tarde, que es palabra autorizada a la hora de hablar de River, fue Norberto Alonso. El Beto no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de Passarella y, en su diálogo con DS Sports, dejó clara su postura con respecto a la presencia del bicampeón del mundo con la camiseta de la Selección argentina.

"Yo no me hablo con Passarella, no tengo relación. Él me invitó cuando hacía campaña para presidente y le dije que no. Sabía que por su soberbia algo le iba a pasar a River. Ayer me vino a hablar. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor. No se negocia con los que le hicieron tanto daño a River. Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás", soltó el ídolo del Millonario.

Para finalizar, sin querer volver a tocar el tema, Alonso se refirió a las obras en renovado estadio y, también, a la figura de Martín Demichelis: "El estadio de River es una cosa impresionante. Es un orgullo para los hinchas. Para mi es el mejor estadio del mundo. Esperemos que a Martin le vaya bien. Tiene bajo perfil, es educado, es trabajador y es uno de los chicos nacidos en River".