El guiño de River a Messi en el homenaje a los campeones del mundo

River Plate homenajeó ayer a los campeones del mundo que se consagraron mientras se encontraban en el club de Núñez, del que participó el ex presidente Daniel Passarella y que contó con un sorpresivo guiño a Lionel Messi quien, en varias ocasiones, expresó que se fue a probar al millonario pero no pudo firmar ya que Newell's le negó el pase.

En marzo, la Selección argentina volverá a jugar en el país y el Monumental será la sede del duelo. Es por eso que el club decidió reconocer al rosarino, colocándolo en una de las banderas que colgaron en Sivori Alta donde, además, estuvieron todos los jugadores con pasado en la banda levantando la Copa del Mundo.

La bandera de Messi en la popular de River.

"En River hice una prueba y me dijeron de volver. Me dijeron que me iban a pagar el tratamiento pero que tenía que sacar el pase de Newell's. Ni lo intenté porque sabía que era imposible", contó Messi que, además, sorprendió a todos cuando le pidió disculpas a los fanáticos que fueron a ver la recordada final del mundo entre River y Barcelona jugada en el 2015 en Japón.

Ese episodio marcó a los simpatizantes que expresan que Messi es tan hincha de River, como de la Lepra rosarina. De igual manera esto es una simple suposición ya que el astro jamás expresó si sentía algún tipo de afinidad con la institución. También estuvo presente en la final de la Libertadores jugada en Madrid, pero no mostró tampoco preferencias cada vez que hubo un gol.

Además fueron homenajeados Norberto Alonso, Ubaldo Fillol y Oscar Ortiz (campeones en 1978 -también hubo un familiar de Leopoldo Luque, fallecido en 2021-); Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (campeones en 1986); y el actual arquero Franco Armani (campeón en 2022) junto a los ayudantes del entrenador Lionel Scaloni en Qatar, Pablo Aimar y Roberto Ayala.