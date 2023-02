Berni Llaver: "Estoy en mi mejor momento y quiero ser campeón del TCR"

La que pasó, fue una semana muy importante en la vida profesional del piloto mendocino Bernardo Llaver. Es que se confirmó que, además de correr para el equipo oficial Toyota en el TCR South America, se subirá a un Honda para competir en el TC2000, luego de un 2022 finalizó complicado con Chevrolet, situación que él mismo contará en esta nota.

En ese contexto, con la alegría de poder ser parte de dos equipos oficiales y con la convicción de que, por ese motivo, puede ser protagonista en ambos campeonatos, Berni, habló de todo en un mano a mano con MDZ Online.

Se viene un año cargado de actividad para vos…

Sí, va a ser un año de mucha actividad. Estuve armando los calendarios y va a haber meses que tengo hasta tres carreras seguidas, tres fines de semana seguido, Va a ser u año de muchos viajes y hay que estar bien, sobre todo la cabeza. Cuando estás bien desde lo mental es un poco más fácil atravesar toda ese calendario, sino estás un poco atrapado, te cuesta un montón lejos de la casa, los viajes, así que esperemos disfrutarlo.

¿Tan o más importante que lo físico?

Sí, sí. Lo físico en el auto de carrera es importante, pero no tanto como en otros deportes como el fútbol por ejemplo. Si necesitas estar bien, pero por ahí lo mental me parece que hay que hacer un poco más hincapié.

¿Qué significa para vos tener la posibilidad de estar corriendo en dos equipos oficiales a esta altura de tu carrera?

Justo ayer me mandó un mensaje Matías Rossi y me dice: “Tengo que aprender mucho de vos, corrés para Toyota y para Honda, no sé como hacés”. La verdad que fue, fue un proceso, digamos. Fueron dos semanas de muchas tratativas y mucho trabajo de parte de la gente de Honda para conseguir el permiso de Toyota, porque ya tenía arreglado con Toyota para correr el TCR, que es una categoría sudamericana, que se corre en Brasil, Uruguay, en Argentina, y no coinciden los calendarios con el TC2000. O sea, se puede correr en las dos y me surgió la propuesta de TC2000 de Honda y obviamente ya tenía el contrato con Toyota, así que tuvimos que pedir permiso y un montón de cuestiones que al final salieron bien.

¿En qué momento de tu carrera te agarra esta posibilidad, esta doble competencia?

Creo que estoy en el momento en el que tengo ya muchos años de experiencia y la madurez como para para cometer menos errores, todavía sigo estando rápido, quizá no tanto como cuando tenés 20 años, que por ahí estás un poco más rápido. Pero si cometo menos errores. El año pasado fue mi mejor año y hay que mantenerlo. Creo que estoy en mi mejor momento, pero hay que mantenerse.

A pesar de eso, tuviste una experiencia complicada con Chevrolet...

Sí, corrí muchos años en Chevrolet. Estuve siete años y el año pasado tuve una chance grande de pelear el campeonato. De hecho, hasta la última fecha, lo peleé. Y para la vista de los demás, fui durante todo el año, el más sólido de todo el campeonato, sacando la carrera en la que no fuimos y en la última fui el más regular de todos los competidores. Y bueno, después pasaron un montón de cosas que me excedían y perdí el campeonato por eso. Hubo muchísimas cosas difíciles de explicar y difícil para un deportista. Lo ideal para el deportista es siempre estar concentrado en el deporte y en este caso no lo estaba porque había un montón de cosas dentro del equipo, de problemas, de mecánicos, de la gente, los dueños del equipo, el contacto con la fábrica, también, que ya había comunicado que para este año no iba a estar. Entonces como que ahí fue todo empeorando. De mitad de año para adelante, como que se vino todo para abajo.

Y eso te impidió ganar un título que imagino deseas mucho y que creo que merecés también…

Sí, lo deseo un montón, porque hace mucho que estoy corriendo. No sé si lo merezco. Creo que el año pasado sí, otros años no, porque no he estado ni cerca, pero el año pasado sí siento que lo merecía porque habíamos hecho un muy buen trabajo. Tenía un auto espectacular, el equipo me entregó un auto espectacular. Dentro de todo lo malo que hicieron, eso no lo puedo negar. Tanto el auto mío como el de Canapino eran muy bueno, pero ellos estaban empecinados en que, por una cuestión de contrato también, en que el campeón tenía que ser Agustín, y en un momento él ya no tenía más chance y yo sí y sin embargo siguieron apostando a él. Entonces creo que ellos fueron necios en ese sentido y se perdieron de pelear conmigo el campeonato.

¿En qué momento está el automovilismo argentino en general?

Hay una grieta, como en el país, en la política. Hay una grieta grande: está la parte de la ACTC, que es el Turismo Carretera, que está muy bien, tiene muchos autos, goza de buena salud, digamos. Y después está la parte del TC2000, que el año pasado tocó fondo. Es más, hasta se creía que no iba arrancar. Está intentando salir a flote, pero está en un momento muy complicado. Está difícil. El TC2000 vivió siempre de las marcas, o sea, de las fábricas, de los autos de calle. Había equipos oficiales, y después con el tema de la industria automotriz, que está tan mal en el país, las marcas se fueron retirando y quedó un poco relegado, porque no tienen equipos que aporten el presupuesto para llevar al piloto. Dentro de varios problemas, creo que ese fue el más grave porque es una categoría que se financia de la fábrica y la fábrica no tienen autos para vender, entonces lo primero que hacen es retirar un gasto “innecesario”, digamos.

Volviendo un poco al plano personal... ¿qué te ha dado el automovilismo, en qué te ha transformado personalmente y profesionalmente?

Y no sé, como que ya no me imagino otra cosa. Antes, en esa época lo disfrutaba mucho más, disfrutaba mucho más el irme a la carrera, todo el folclore de estar el fin de semana ahí. Manejar lo disfruto igual, es lo que realmente nos gusta. Pero bueno, después cuando estás en equipos profesionales necesitas tener un montón de otras cosas que no nos gusta tanto, como el tema por ahí de las conferencias de prensa, de eventos de presentación. Lo que realmente nos gusta a nosotros es ir y manejar, subirse al auto, correr y competir y medirte todo el tiempo con los rivales, eso es lo que está bueno.

Hablamos al comienzo que se viene un año importante y con desafíos. ¿Qué objetivo te has propuesto?

Quiero ser campeón del TCR porque voy a un equipo con todo el presupuesto, con un trabajo de ingeniería muy grande. De hecho, son los fabricante de los autos a nivel mundial y quiero pelear el campeonato. Y con Honda también lo quiero pelear, pero tengo mucha incertidumbre porque no conozco el auto, no conozco el equipo, ni sé tampoco cómo vamos a arrancar. O sea, es como que ahí tengo un cambio muy grande respecto a lo que a lo que venía con el Chevrolet. Voy a tener un compañero equipo muy duro también, que es Arduso, una muy buena persona, pero quiero pelear el campeonato. Honda se está armando, todo nuevo, cambió de estructura, cambió la parte de ingeniería, así que probablemente, pienso, ojalá que no, vaya a tomar un par de carreras para acomodarse bien. Creo que Honda va a tener un proceso de adaptación. Esperemos que sea lo más corto posible.

Cuando pensás en todo eso, en todo el apoyo que recibiste, ¿de quién te acordás? Te lo pregunto porque sé que tenés una familia detrás, que siempre te acompañó.

Sí, tengo obviamente a mi viejo, que es fanático. De hecho, recién me llamó para decirme que ya está coordinando el viaje para ir a Buenos Aires. Se va solo en el auto. A veces, cuando yo por ahí me tengo que ir en avión y él se va solo, así que es mucho más fanático que yo. Al principio como que no quería, pero bueno, después como que me nació a mí y me acompañó. Me acompañó desde cero. Él, mi tío Eduardo, Mi tío Yundo que falleció hace un par de años también, y obviamente mi mamá y mi hermana, que nos tuvieron que bancar todas a mi viejo y a mí, siempre apoyando. La familia ha sido muy importante.

¿Qué sueños te quedan por cumplir como piloto?

Justamente esto del TCR con Toyota es algo que me motiva mucho porque es una categoría que está a nivel mundial y tiene franquicias. Está el campeonato mundial y después está el sudamericano, el europeo, el asiático, el australiano y mi objetivo es poder andar bien en el sudamericano para llegar a correr el Mundial. De hecho, este año con mi equipo vamos a correr dos fechas del Mundial que viene a Uruguay y a San Luis, a Potrero de los Funes y esas dos carreras las vamos a hacer. Eso me motiva mucho y tengo el objetivo de andar bien para llegar a poder correr eso. Eso es mi objetivo.

Mirá la entrevista completa