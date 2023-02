Qué dijo Passarella al llegar al Monumental para el homenaje de River: “Yo vengo porque…”

Desde las 19.15, River Plate recibirá a Argentinos Juniors en el renovado Más Monumental. Además de ser la primera presentación del equipo de Martín Demichelis en condición de local y de significar la inauguración de las primeras obras del estadio del elenco de Núñez, la de este domingo por la tarde será una jornada especial.

El Millonario tiene preparado, para la previa, un reconocimiento especial para aquellos jugadores que salieron campeones del mundo con la camiseta de la Selección argentina. Estos son: Ubaldo Fillol, Oscar Ortíz, Daniel Passarella, Leopoldo Luque, Beto Alonso, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Héctor Enrique y Franco Armani.

Sin lugar a dudas el nombre resonante es el del Kaiser, quien era el presidente aquel año que el Millonario perdió la categoría y jugó en la Primera B Nacional. Pasadas las 18, una hora antes del inicio del partido, el bicampeón del mundo con la camiseta de la Albiceleste dijo presente en los pasillos del Monumental.

Al ser consultado sobre sus sensaciones al volver a River, Passarella respondió: "Estoy bien. Lo voy a disfrutar, estoy con mi familia". Luego, sobre sus especulaciones en cuento al recibimiento de los hinchas, sentenció: "Nada, no sé. Yo vengo porque me invitaron. Esperaba la invitación y ya me lo habían hecho saber antes. Después me lo comunicaron".