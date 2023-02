Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs disputan el Super Bowl LVII: curiosidades, hora y TV

Los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs se enfrentarán en el Super Bowl LVII que se disputará este domingo en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona, EE.UU.). El duelo se pondrá en marcha a las 20.30 de nuestro país y podrá verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming de Star+.

Ambos equipos llegan en un gran nivel a este partido definitorio, por lo que se esperar un duelo muy parejo. Los Eagles vencieron en la final de la Conferencia Nacional a San Francisco 49ers por 31 a 7, mientras que los Chiefs hicieron lo propio (Americana) al vencer a Cinncinati Bengals por 23 a 20.

El State Farm Stadium, listo para la acción.

Encabezados por el quarterback Patrick Mahomes, MVP de esta temporada, y que parece haberse recuperado de sus problemas en el tobillo, Kansas jugará su tercer Super Bowl en cuatro años y tratarán de repetir el éxito de 2020. Philadelphia, liderado por el joven Jalen Hurts, buscará el segundo título de la NFL para la franquicia tras el triunfo de 2018.

A horas de que se dispute la gran final, la entrada más barata se podía conseguir desde 4.103 dólares. Esa es la cifra que aparece este en StubHub, portal de referencia para la reventa de entradas en EE.UU. El boleto, correspondiente a una de las esquinas superiores del estadio, cuesta 3.035 dólares pero a eso hay que añadirle más de 1.060 más de gastos de gestión. StubHub asegura en su web que, de media, sus clientes han pagado por una entrada para el Super Bowl 5.678 dólares.

Rihanna, la estrella del Show de Medio Tiempo.

Rihanna, en tanto, será la gran estrella que encabezará el tradicional "Halftime Show". "Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera en la que podríamos haberlo hecho. Hemos tenido que dejar de lado algunos temas, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo de reducción, para un número con una duración de 13 minutos”, expresó.

Pero, además, la actriz y cantante Sheryl Lee Ralph interpretará "Lift Every Voice and Sing", Kenneth 'Babyface' Edmonds cantará "America the Beautiful" y finalmente el artista country Chris Stapleton se encargará de interpretar, como es costumbre, el himno nacional de Estados Unidos. Rihanna tomará el relevo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los elegidos para el descanso del Super Bowl de 2022 en el que Los Angeles Rams se proclamaron campeones.

Otros datos curiosos

Los comerciales más caros de la televisión: la final de la NFL es uno de los eventos más vistos alrededor del mundo, y por ello las marcas se pelean por anunciar sus productos o servicios en sus espacios publicitarios. Un comercial de 30 segundos este 2023 cuesta entre 6 y 7 millones de dólares. Por lo caro que se paga, las marcas ponen a trabajar a sus equipos creativos para hacer de esos comerciales lo más ingeniosos que se puedan.

Dos hermanos se enfrentarán en la final: Travis y Jason Kelce se verán las caras en el Súper Tazón, Travis jugando para los Chiefs y Jason para los Eagles. Ambos jugadores ya han sido campeones con su respectivo equipo, por lo que esta vez buscarann cada uno repetir la hazaña.

Primer Super Bowl con dos quarterbacks afroamericanos: Patrick Mahomes por el lado de los Chiefs y Jalen Hurts jugando para los Eagles, harán historia al hacer de este Super Bowl el primero en sus 57 anos de historia que enfrentará a dos mariscales de campo afroamericanos.

Aguacate, el invitado principal: Se espera que 130 mil toneladas de aguacate lleguen de México, lo cual la mayoría servirán para el guacamole que lucirá en las mesas botaneras del Super Bowl 57.