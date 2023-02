El particular análisis de Diego Flores tras la derrota de Godoy Cruz ante San Lorenzo: "Hubo jugadores que..."

Godoy Cruz se quedó sin invicto en el Nuevo Gasómetro. El conjunto mendocino perdió por la mínima ante un flojo San Lorenzo que, con muy poco, se quedó merecidamente con los tres puntos. Los de Insúa contaron con las mejores chances y, luego de conseguir la ventaja, no corrieron riesgos ya que el Tomba generó muy poco, dejando una pálida imagen.

Sin embargo, para Diego Flores, esto no fue tan así ya que luego de encuentro jugado en el estadio azulgrana habló al respecto y realizó un particular análisis de lo ocurrido: "Empezamos con un trámite desfavorable desde el juego y lamentablemente no lo pudimos revertir. Estoy contento con la reacción que tuvo el equipo, pero no supimos resolverlo".

"Quizá hubo jugadores que no estuvieron en su mejor día. Veníamos dando distintas respuestas futbolísticas en partidos anteriores, hoy en un contexto distinto teníamos que dar una respuesta distinta, pero no supimos o no pudimos. El equipo estuvo a la altura, pero no alcanzó. Teníamos que estar mejor, pero no lo estuvimos”, expresó el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Durísima lesión de Gianluca Ferrari, quien dejó la cancha vs. San Lorenzo sobre el cierre del PT.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/oHJMjpGWhO — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2023

Además de la derrota, Godoy Cruz recibió una preocupante noticia que encendió alarmas. Es que Gianluca Ferrari salió de la cancha con molestias en su rodilla y el club emitió un parte médico donde informa} que se le harán estudios cuando el plantel arribe a Mendoza. El golpe fue en la rodilla derecha. Se trataría de un esguince, pero no se descarta que sea algo más grave.

Al respecto, Flores dijo: “Hay tristeza en Gian (Ferrari) y en nosotros también porque es un momento feo, esperemos que no sea lo peor". En la próxima fecha, Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Estudiantes de La Plata (sábado 18, desde las 19:15), en lo que será una buena prueba para dejar atrás la derrota y recuperar la sonrisa.