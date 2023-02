Arranca la Copa de Honor de hockey sobre césped

Desde este domingo comienza la Copa de Honor 2022 de hockey sobre césped tanto para la categoría femenina como para la masculina. Si bien el torneo tendría que haberse disputado en el cierre del año pasado, por un tema de calendario se decidió que pase para el inicio de esta temporada.

El formato será el mismo para ambas categorías: los cuatro equipos jugarán todos contra todos en tres fechas y los dos mejores clasificarán a la gran final a disputarse el domingo 19. Los Tordos, Liceo, Murialdo y Andino competirán en damas, mientras que Alemán, Murialdo, Andino y Vistalba lo harán en caballeros.

Los varones abren el telón del certamen este domingo con la fecha 1 entre Vistalba vs Murialdo (20 hs) y Alemán vs Andino (21.30 hs). La segunda jornada será el miércoles con los duelos Andino vs Murialdo y Vistalba vs Alemán y cerrará el vienes con Alemán vs Murialdo y Vistalba vs Andino.

Las mujeres tendrán en la primera fecha el martes con los duelos entre Los Tordos vs Andino y Murialdo vs Liceo, luego será el turno de Murialdo vs Los Tordos y Liceo vs Andino (jueves) y terminará el sábado con Tordos vs Liceo y Murialdo ante Andino.