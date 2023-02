La guía del Turismo Carretera: variantes reglamentarias, una ausencia notable y los candidatos para 2023

Se terminó la espera. El Turismo Carretera comienza, en el autódromo de Viedma, una temporada que seguramente será tan apasionante como la pasada y que tendrá modificaciones importantes en cuanto al reglamento de las marcas. Pero claro, el dato saliente tiene como protagonista a Agustín Canapino, quien será el gran ausente luego de que se concrete su llegada a la IndyCar de la mano del argentino Ricardo Juncos y, por 1ª vez desde 2001, no habrá un tricampeón en actividad.

La novedad saliente en el aspecto reglamentario estará dada por la llamada 'tuerca central', que se implementará desde esta temporada en los neumáticos de todos los vehículos participantes. Ayer, ante esto, la categoría habilitó pruebas comunitarias para que los equipos puedan simular diferentes situaciones que puedan darse en competencia y que incluyan este elemento.

La tuerca central.

Además, los autos de todas las marcas pesarán 1.315 kilogramos, con lo que Torino y Ford sumarán 15 kilos más que en 2022, mientras que Dodge y Chevrolet redujeron 10. En cuanto a motor, Toyota es la única marca con variantes. El difusor del carburador pasará de 32 a 38 mm y la cilindrada de 3210 a 3260 cm3. También habrá cambios aerodinámicos, razón por la cual, Chevrolet y Dodge mostrarán medidas máximas para la posición tanto del alerón delantero, como el spoiler trasero.

En cuanto a los potenciales candidatos, mucho no varía de lo visto durante el 2022. José Manuel Urcera, que le dio un campeonato a Torino luego de 50 años, arrancará como el hombre a vencer de la mano del Maquin Parts, pero no se la harán fácil ya que tanto Mariano Werner, Leonel Pernía, Julián Santero y Juan Bautista De Benedictis, son los usuarios de Ford que buscarán destronarlo, pero no serán los únicos que querrán quedarse con el "1" de la máxima.

El Toyota Camry de Matías Rossi.

Los experimentados pilotos de Chevrolet, el marplatense Christian Ledesma y el platense Gastón Mazzacane, intentarán consolidar buenos rendimientos, mientras que el nacido en Del Viso, Matías Rossi (campeón en 2014) será uno de los dos representantes de Toyota que pugnará por revancha, luego de un irregular 2022, a nivel resultados.

Jonatan Castellano, en tanto, intentará ser nuevamente el referente de Dodge, en un lote que incrementó la cantidad y llega provisoriamente a 16 competidores, entre los que se destaca el oriundo de Rivera, Germán Todino. Facundo Ardusso, también con Torino, buscará subirse al tren de punta y erigirse en animador, del mismo modo que Norberto Fontana.

El hermoso Toro de Facundo Ardusso.

En total habrá 14 pilotos que no corrieron en 2022 en la “máxima” y tienen previsto hacerlo este año. Los seis pilotos que debutan como titulares son Santiago Álvarez, Gustavo Micheloud, Cristian Di Scala, Juan Garbelino, Marcos Vázquez y Elio Craparo. Los que tendrán su debut absoluto son Otto Fritzler, Marcos Quijada, Humberto Krujoski y Gastón Crusitta, mientras que los que regresan son Matías Rodríguez, Carlos Okulovich, Leonel Sotro y Ricardo Risatti.

Este sábado comenzará la actividad oficial en Viedma, la cual comprenderá de tres tandas de entrenamientos y la clasificación. A las 9.30 comenzará a flamear la bandera verde para que los pilotos del Turismo Carretera salgan a pista para cumplir con la primera tanda, a las 12.08 se pondrá en marcha la segunda y la última arrancará a las 14. La sesión que determinará el orden de las series del domingo está pactada para las 16.10 y se podrá ver en vivo por la DeporTV. El Torino de Lionel Ugalde listo para salir a pista.

Horarios de TV en vivo

Sábado 11 de febrero

11:00 a 12:00 – Por Motorplay.tv

12:00 a 13:00 – Por DeporTV y Motorplay.tv

15:30 a 17:00 – Por DeporTV y Motorplay.tv

17:00 a 18:00 – Por Motorplay.tv

Domingo 12 de febrero