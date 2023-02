Irlanda y Escocia siguen imparables en el Seis Naciones de rugby

Dos triunfos en dos partidos es lo que marca el saldo para las selecciones de Irlanda y Escocia en el Torneo Seis Naciones de rugby. El Trébol y el Cardo ganaron los partidos correspondientes a la fecha dos ante Francia y Gales, respectivamente, y quieren pelear por la corona.

Sin dudas que todas las miradas estaban puestas en el duelo entre irlandeses y franceses. El número uno del ranking midiéndose en Dublin ante los actuales campeones del torneo continental y dos del planeta. El encuentro fue un verdadero partidazo que terminó en favor de los verdes por 32-19, en un adelanto de dos firmes candidatos a pelear por el título europeo y también mundial.

El otro encuentro dejó la victoria de Escocia sobre Gales por amplia diferencia aunque no fue ningún show de los Cardos. El 35-7 le permitió, además, sumar punto bonus a los dirigidos por Gregor Townsend, que no le pierden pisada a Irlanda en la cima. Caso contrario para el Dragón, que no ha logrado ganar en sus dos presentaciones.

La fecha se completará mañana con un duelo de dos necesitados de victoria: Inglaterra recibirá en Twickenham a Italia desde las 12 horas de nuestro país.