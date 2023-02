Lautaro Martínez contó un importante pedido que le hizo Messi en el Mundial

La Selección argentina festeja todavía el campeonato del mundo conseguido en Qatar. Y uno de los futbolistas más importantes del plantel de Lionel Scaloni, que no tuvo un buen momento a nivel personal en la Copa del Mundo, reveló que Lionel Messi fue clave para que él se centrara en recuperarse de una lesión que sufría en el tobillo y que le impedía jugar con tranquilidad. Se trata de Lautaro Martínez, quien contó que fue el capitán quien le pidió que se recuperara por la importancia que tenía para el plantel.

Consultado por la ayuda de Messi durante el Mundial, Lautaro respondió sin dudar: "(Me ayudó) En el tema de la lesión que tenía. Él en un momento se acercó y me dijo que me trate de curar bien, que me necesitaban bien, que era muy importante para el grupo, para el equipo. Ahí fue cuando yo dije que quizás no era pensar en mí sino en el grupo. Sinceramente estaba con un dolor muy fuerte, lo hablé con él también, me dio su apoyo y después traté de recuperarme para los últimos partidos".

"Después de Australia tuvimos un tiempo importante, cinco o seis días. Ahí fue importante el descanso del tobillo y los entrenamientos para llegar lo mejor posible a los otros", agregó el Toro en diálogo con ESPN.

El delantero de la Selección argentina dio más detalles de su estado físico en la previa de jugar el Mundial y durante el torneo mismo, y contó qué habló con Lionel Scaloni sobre sus molestias: "Fue así, porque cuando llegué del último partido... En Italia venía jugando con dolores, pero me permitía. Después, cuando jugamos el último partido con el Inter contra Atalanta, antes de irnos para Abu Dhabi, después de ese partido estaba muy dolorido".

"Ahí, en Abu Dhabi, hablé con él y le dije la verdad, que tenía una molestia en el tobillo y que era mejor que me dé descanso al tobillo para llegar a la primera fecha del Mundial de la mejor manera. Ese partido no jugué, me cambié pero no jugué. Después, con los médicos, en los entrenamientos me iba relativamente bien, podía. Después del primer partido, que me sentí bien, después de esa infiltración fue que no pude entrenar con normalidad y ya se me hacía muy complicado, muy difícil", reveló Martínez.

La tremenda confesión de Lautaro Martínez sobre su lesión en el Mundial

El delantero de la Selección argentina también sorprendió al referirse a su sensación después de convertirle el penal a Países Bajos que definió el pase a semifinales del Mundial: "Sentía un poco de bronca por no estar dándole a mis compañeros lo que soñaba, lo que quería, lo que venía haciendo en Eliminatorias, en partidos amistosos", confesó el Toro.

"Ya se sabe, yo ya lo dije. Yo venía con un problema muy grande en el tobillo que no me permitía jugar cómodo. Los primeros partidos jugué infiltrándome la zona, durmiéndome la zona, pero después se me hacía muy difícil entrenar, se me hacía muy difícil patear porque tenía un dolor que no era soportable", comentó Lautaro.

"Hoy estoy recuperado, esos 10 días que tuvimos de descanso después de la Copa del Mundo trabajé mucho y el tobillo descansó un poco, pero tampoco me recuerdo cuándo me hice mal. Una vez me levanté y en el Inter tenía el tobillo muy inflamado, me hice resonancia pero no me encontraron nada. Fue muy raro", siguió el atacante del Inter de Italia.

"Tuve ese problema en el tobillo que no me permitía jugar cómodo como quería. Después me puso muy contento el ingreso de Juli (Julián Álvarez) que le pudo dar al equipo eso que yo no le pude dar", cerró Martínez.