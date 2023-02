La sorpresiva frase de Ramón Díaz sobre el futuro de Messi: "Ojo..."

Ramón Díaz es un técnico ganador, que sabe de levantar trofeos. Este sábado, el entrenador riojano tendrá una final importantísima, la del Mundial de Clubes con el Al-Hilal contra el Real Madrid, nada menos. Adelantado al tiempo, el argentino se ilusionó con ganar el título en Marruecos, pero también se esperanzó con la contratación de la máxima estrella del fútbol mundial: Lionel Messi.

Ramón Díaz, técnico del Al-Hilal, se ilusionó con contratar a Messi.

Después de que Cristiano Ronaldo llegara al fútbol de Arabia Saudita para jugar en Al-Nassr, Ramón Díaz se refirió a la posibilidad de tener también al capitán de la Selección argentina en la liga saudí y, particularmente, en su equipo: "Ojo, no vayamos a fichar a Messi la próxima temporada...", expresó en una entrevista con el diario El Mundo.

La potencia económica del fútbol árabe, que ya se llevó el Mundial para Qatar con estadios deslumbrantes y una importantísima infraestructura, también quiere quedarse con los mejores jugadores del planeta con suculentas ofertas. Claro, a Cristiano Ronaldo le pagan 200 millones de euros por temporada, y a Leo le podrían ofrecer algo similar.

Respecto de la llegada de CR7 a Al-Nassr, Ramón se lamentó y reveló un sorprendente secreto sobre la transferencia: "En teoría, Cristiano iba a jugar con nosotros. De verdad. Somos el club más rico de Arabia Saudita".

Igualmente, con excepción de Messi, el riojano comentó qué es lo que espera como política de fichajes: "Tengo dudas, quiero pibes jóvenes. Hoy en día los jóvenes están mucho mejor preparados que antes". Por otra parte, Díaz afirmó un importante problema que se le presenta en Arabia Saudita con la dieta que realizan sus futbolistas: "Les cuesta el tema de la nutrición. Comen mucho cordero y si se lo quitas te dicen que así no corren... Luego lo comen y vuelan".

A horas de la final del Mundial de Clubes frente a Real Madrid, el técnico del Al-Hilal comentó: "Creo que lo más importante del fútbol es estudiar y entender el juego. Si entendés el juego, ganás. A mí me lo enseñaron así, que tenía que estudiar a mis rivales, verlos jugar, saber hacia dónde le gusta jugar a un central, a un arquero... Así lo intento transmitir a los chicos, aunque ahora muchos están todo el día con el celular y no escuchan".

Además, se ilusionó con obtener el título más importante a nivel de clubes con Al-Hilal: "En la vida, si te proponés algo, lo podés conseguir. Lo que sea. Y los pibes también. Si el entrenador les transmite temor no es un gran entrenador. No sirve. Son once contra once. Tenemos una oportunidad única en nuestra primera final mundial".

Igualmente, el Pelado Díaz recordó que su equipo tiene varias bajas importantes: "Me faltan siete jugadores de la Selección de Arabia Saudita. Pero están todos bien, anímicamente bien. Tenemos buenos futbolistas y un estilo de ataque. Es lo único que pido. Eso y no fallar un pase".

Finalmente, el entrenador riojano le dedicó elogios a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, quien se convirtió en su amigo cuando coincidieron en Italia: "Somos grandes amigos de mi época en Italia. Le admiro como entrenador porque se supo adaptar a lo que eran las ligas alemana, inglesa, española... No todos pueden hacer eso, es lo más difícil".