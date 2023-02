El pícaro posteo de Cuti Romero, con chicana oculta para Richarlison

Antes de ser compañeros en Tottenham, la relación entre Cuti Romero y Richarlison no era la mejor. Ambos se chicaneaban con sus respectivas selecciones y el defensor argentino, durante un encuentro cuando el brasileño jugaba en Everton lo cruzó con una fuerte entrada que casi lo saca de la cancha. Sin embargo, el tiempo pasó, el fútbol los reunió en un mismo equipo y todo cambió.

De hecho, en el primer encuentro entre ambos en los Spurs, el resto del plantel esperó ansioso ese momento y comenzó a aplaudir cuando se dieron la mano, como decretando la paz por todo lo pasado. Ahora, según el ex Belgrano, "son amigos" pero siempre que se puede, se tiran algún palito para sostener ese folklore futbolero.

Y fue Cuti quien compartió en su cuenta de Instagram una historia mostrando su más reciente tatuaje de la Copa del Mundo que ganó con la Selección argentina y con Richarlison sentado junto a él. Para muchos se trató de una gastada del defensor para refregarle lo obtenido a su "amigo" que muchas veces pidió "un rival" para Brasil en Sudamérica.

Se acerca una nueva fecha FIFA en marzo, donde Argentina disputará dos amistosos en el Estadio Monumental contra Surinam y Panamá, y el cordobés comentó que no ve la hora de volver a vestir la celeste y blanca.

"Estoy ansioso por ponerme la camiseta con las tres estrellas. Se extraña el día a día del grupo, el mate, el truco. Si el Tottenham me dice no, me voy igual. La Selección es lo primero y en el club saben que así lo siento yo", sostuvo Romero en una entrevista con TyC Sports