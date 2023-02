El DT que rechazó dirigir a Boca porque le quedaban 12 partidos en otro club: "Había algo muy seductor, pero…"

Muchas veces sonó pero jamás llegó. En muchos mercados se vinculó a Sebastián Beccacece con Boca, pero solamente en una oportunidad existió la chance concreta de ser el entrenador del conjunto Xeneize. Ocurrió en el 2019, cuando Nicolás Burdisso, manager azul y oro durante ese año, los buscó para tomar el cargo.

Sin embargo, el exayudante de Jorge Sampaoli en la Selección argentina rechazó la propuesta y explicó los motivos en una entrevista con la señal ESPN. "Estuve cerca en 2019 cuando estaba en Defensa peleando el torneo con Racing, que llegó luego Burdisso, y decidí continuar en Defensa", reveló Beccacece sin dudar.

Luego explicó: "Me sondearon para luego ver algo más concreto y juntarme a ver si me interesaba, y la verdad que nos quedaban 12 partidos en Defensa, porque era un torneo que se había parado en diciembre. Estábamos terceros y yo quería continuar con el proceso que había iniciado y darle un final".

"Eso hizo que no me abriera, sentí que tenía que terminar con lo que había empezado. No quería dejarlo a mitad de camino, había algo muy seductor y que era muy lindo, pero generalmente trato de terminar lo que empiezo", continuó Beccacece, que aseguró que luego de ese acercamiento no hubo más contactos con la dirigencia que ahora conduce Jorge Amor Ameal: "Sinceramente no, fue más un rumor mediático o información que a mí no me llegó. El último tiempo no he tenido ningún tipo de conversación".

Tras su negativa, Gustavo Alfaro fue quien asumió en el cargo. El ex DT de la Selección de Ecuador dirigió un total de 50 encuentros oficiales. Fueron 12 en la Copa Libertadores, 28 por la Superliga, uno por la Supercopa, dos por Copa Argentina y siete de la Copa Superliga. Consiguió 27 triunfos, 16 empates y tan solo 7 derrotas, lo que le dio una eficacia del 64,67%.