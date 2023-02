El emocionante grito de Old Trafford para Garnacho: “¡Argentino, argentino!”

Pasaron muchos años de aquel temible Manchester United, que arrasaba en la Premier League y competía hasta el final en la Champions League. Sin embargo, el proyecto de Erik Ten Hag comienza a dar sus frutos, ya que el equipo está en puestos europeos en la liga y este miércoles consiguió el pase a la final de la Copa de la Liga. Precisamente, la semifinal ante el Nottingham Forest fue el marco de una rotunda ovación de Old Trafford a Alejandro Garnacho.

Al igual que Lisandro Martínez, el joven de 18 años causa sensación entre los hinchas de los Red Devils. Aunque no marcó ningún gol en la victoria por 2-0, los fanáticos gritaron por el argentino tras un gran esfuerzo en mitad de cancha: "¡Argentino, argentino!", bajó desde las tribunas.

El pibe nacido en Madrid que juega para la Selección argentina es uno de los favoritos del Teatro de los Sueños por tratarse de un juvenil de las inferiores. En 21 partidos en el primer equipo, Garnacho lleva dos goles y cinco asistencias en su función de revulsivo desde el banco de suplentes.

El ex Atlético de Madrid no fue el único en recibir una ovación. Tal como fue mencionado anteriormente, Licha Martínez, apodado el Carnicero por los hinchas, también arrancó un "¡argentino, argentino!" de las tribunas de Old Trafford.

Con el 3-0 de la ida, los de Ten Hag liquidaron la serie ante los Tricky Trees con un 2-0. Los goles fueron de Anthony Martial y Fred, pero las ovaciones fueron para los argentinos. Ahora, el Manchester United tendrá la posibilidad de alzar su primer título desde 2017 el próximo 26 de febrero, en la final de la Carabao Cup ante el Newcastle United en Wembley.