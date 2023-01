El tierno y viral gesto de Lisandro Martínez con dos niños del Manchester United

La llegada de Lisandro Martínez al Manchester United no tuvo la mejor recepción por parte de la prensa. Leyendas del club como Gary Neville y Roy Keane lo cuestionaban por su pequeña contextura física para jugar como defensor central. Pese a esto, el campeón del mundo con la Selección argentina no hizo más que callar bocas y meterse a los hinchas en el bolsillo con grandes actuaciones. Más allá de lo hecho en la cancha, al ex Ajax lo quieren por gestos como el que tuvo con dos niños a la salida del partido ante el Reading.

Este sábado, los Red Devils golearon y avanzaron a los octavos de final de la FA Cup. Aunque el rosarino no vio acción, las banderas argentinas se hicieron presente en Old Trafford. Luego del partido, se viralizó un video en el que dos niños esperaban por él en la fría noche de Manchester. Como no podía ser de otra forma, "The Butcher" (El Carnicero, como lo apodaron los fanáticos) detuvo su marcha para saludar a los pequeños hinchas.

El video alcanzó más de 50 mil "me gusta" y 2 millones de reproducciones en Twitter. En apenas unos segundos, Licha les firmó la camiseta, que tenía el número 6 y el apellido Martínez en la espalda, y posó junto a los hermanos que aguardaban para saludarlo.

Luego de mostrar la foto con el crack argentino, el video sigue con el momento en el que los niños rompen en llanto por la emoción de haber conocido al defensor. Además, el ex Defensa y Justicia respondió el tuit del padre de los chicos con emojis de corazones. Sin dudas, Lisandro Martínez es un ídolo en ciernes en pleno Teatro de los Sueños.

Cuando juega el Manchester de Lisandro, Garnacho y el 'Bobo' Weghorst

Luego de vencer al Reading por 3-1 y avanzar a la quinta ronda de la FA Cup, el Manchester United volverá a tener acción copera entre semana: el miércoles 1 de febrero recibirá al Nottingham Forest por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. En la ida, los Red Devils vencieron por 3-0 a los Tricky Trees.