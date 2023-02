Brito reveló el monto exacto que recibirá River por Enzo Fernández y por qué es “bueno” que sea en 5 cuotas anuales

Más allá del boom futbolístico que generó la llegada de Enzo Fernández al Chelsea, en River están de festejo por el rédito que obtuvo el club por ese 25% del pase que se quedaron en la operación con el Benfica. Sin embargo, las restricciones al dólar le darán más de un dolor de cabeza a Jorge Brito, que explicó las cifras que ingresarán a las arcas del Millonario y cómo harán para no perder valor en el mercado cambiario.

Este martes, el Chelsea cerró la compra más cara de la historia de la Premier League al desembolsar 121 millones de euros por el pase del volante de 22 años. De esa enorme torta, River se quedará con una más que interesante porción: "En total para nosotros son 24.748.000 dólares y es el monto a dólar oficial, no blue. Una parte se paga al contado y otra en cinco cuotas anuales", expresó el presidente del club de Núñez.

Además, Brito afirmó que el hecho de que el dinero ingrese en cinco cuotas le jugará a favor a River: "Esto no es algo malo, ya que aspiramos a que los dólares oficiales que vayamos cobrando en los años subsiguientes tengan una brecha menor", señaló en charla con radio Continental.

Por otra parte, el mandamás del Millonario agregó: "Vale aclarar que para llegar a ese monto están los 18 millones que cobramos por la venta inicial así como también el remanente que tenemos por el jugador, después una parte que va a AFA y Agremiados, y otra parte a Defensa".

A su vez, Brito tuvo buenas palabras hacia las decisiones que tomó Enzo Fernández junto a su representante: "El día que le renovamos el contrato en la previa a la final con Colón, Enzo vino asesorado por Miguel Pérez, que es su representante, y decidió renovar. Hay dos jugadores que no lo hicieron. Seguramente la realidad de él, si no hubiese sido bien asesorado, sería distinta. Si no renovaba no habría tenido un gran semestre, ir a la selección y emigrar a Benfica. Hay que valorar eso que fue el principio de esto que pudimos lograr".

Finalmente, también destacó la capacidad de negocio que tiene el Benfica, el mejor club del mundo a la hora de revalorizar y revender sus jugadores: "Esto siguió con su buen nivel y la decisión nuestra cuando Eugenio López trajo la propuesta de Benfica que consideramos superadora porque estaban dispuesto a que conservemos un 25 por ciento. Esto no es nuevo, Benfica era el principal revendedor del fútbol europeo, no esperábamos tanto, pero aspirábamos llegar a los cien".