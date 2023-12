La picante "advertencia" que recibió Rafa Nadal de su sparring, el francés Arthur Fils: "Eso me..."

Rafa Nadal sigue su preparación para volver a las canchas tras un año de ausencia. El español apunta a regresar en la gira por Oceanía, con el Australian Open como gran objetivo. Para ello, el Rey de la Arcilla llamó al joven francés Arthur Fils para que sea su sparring. En los últimos días, el finalista del último ATP Next Gen Finals contó sus sensaciones de entrenar con uno de los mejores de la historia.

Mirá el video

El número 36 del mundo viene de ser subcampeón del certamen que reúne a los ocho mejores jovenes sub 20 del tenis. Ante tamaña oportunidad de compartir cancha diariamente con el manacorí, el jugador de 19 años se mostró muy contento por el gesto de Rafa: "Me invitó muy amablemente. ¡Voy a darlo todo y a intentar no dejarme llevar demasiado por sus derechas! Voy a aprovecharlo al máximo", expresó.

En diálogo con L'Equipe, Fils no ocultó su felicidad, pero también desafió a la leyenda: "Tal vez no en la primera ronda, pero si puedo jugar contra él en la final de Roland Garros, eso me conviene. Si, con 19 años, puedo detenerle en Roland Garros, sería bueno", disparó.

El joven Fils y su admiración por Nadal, capturada en Kuwait.

Antes de llegar al Australian Open, Nadal recibió una invitación para disputar el ATP 250 de Brisbane, en el norte australiano. Allí, sus principales rivales serán los jóvenes Holger Rune y Ben Shelton y otros viejos conocidos como Grigor Dimitrov y Andy Murray.