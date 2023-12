Godoy Cruz enfrenta a Platense por un lugar en la final de la Copa de Liga: hora y TV

Hace mucho que la noche no era tan larga. Costó conciliar el sueño porque eso que tanto imaginó el hincha tombino cuando se fue a dormir una y otra vez hoy es una hermosa realidad. El anhelo de ser campeón del fútbol argentino está a solo dos pasos y cómo no estar manija. Platense es el primero de esos dos escalones rumbo al cielo esta tarde desde las 18 en San Nicolás y hacia esos 900 y pico de kilómetros viaja la ilusión.

El Gato Oldrá tiene apenas una duda y es definir quién será el nueve de su fetiche 4-2-3-1. Daniel Barrea no está al 100% y por eso el lugar sería para Salomón Rodíguez. El resto no cambiará en nada, salvo por obligación: Bruno Leyes, con luxación de hombro, no estará ni esta tarde ni en caso de llegar a una hipotética final y su lugar será ocupado por Cristian Nuñez. El resto, todo más que definido. Los elegidos que buscarán quedar en el póster serán: Diego Rodríguez, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames, Nicolas Fernández, Cristian Núlez, Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez.

Banfield, el primero de los escollos que sorteó el Tomba en los play offs.

En caso de ganarle al Calamar, Godoy Cruz no solo quedará a 90 minutos de la gloria, sino que además sacará boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores, con el dato no menor que si es campeón ingresará en fase de grupos del certamen. Tiene otras dos opciones de clasificación también, pero en ambos casos iría a Repechaje: perdiendo una hipotética final o cayendo en semis pero que Platense no resulte campeón.

Los dos antecedentes ante el rival de esta tarde le juegan ampliamente a favor al elenco mendocino. En ambos partidos del año salió airoso con un par de victorias. La primera fue en el Victor Legrotaglie por la fecha 23 de la Liga Profesional con triunfo por 2 a 1 (goles de Salomón Rodríguez y Enzo Larrosa), mientras que el segundo fue mucho más reciente, en un partido disputado en el Malvinas Argentinas por la fecha 12 del actual certamen. Godoy Cruz lo ganó 2 a 0 con tantos de Pier Barrios y Vázquez en contra. Si bien la estadística quedará de lado para el duelo de hoy, el equipo intentará repetir el mismo resultado para seguir alimentando la ilusión.