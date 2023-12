El incómodo momento que vivió Chiquito Romero con una mujer que le pidió una foto en un supermercado

Sergio Romero fue el futbolista más regular del año en Boca. Sus picos de rendimiento fueron muy altos y casi no sufrió bajones. De hecho, fue el más determinante si hablamos de méritos a la hora de evaluar el desempeño del equipo de Almirón en la Copa Libertadores. Ahora, sin competencia, disfruta de unas merecidas vacaciones.

Mientras aguarda por el inicio de la pretemporada, aún sin técnico definido, el arquero salió de compras y fue interceptado por una mujer que lo reconoció en un supermercado, cuando el propio Romero estaba en una fila para pagar sus productos. La mujer se acercó para pedirle una foto y el futbolista accedió amablemente y posó con una sonrisa.

Inmediatamente después de la foto, cuando Romero volvió a ubicarse en la fila, la mujer se puso a hablar con la cámara que estaba grabando el momento y comenzó a explicar: "Odio a Boca, odio a los bosteros. No soy de ningún cuadro. Me hice de Colón de mentira porque soy maestra jardinera y me preguntan de qué cuadro soy. Mi hija es de Boca y mi pareja es de Boca, que está allá atrás chusmeando y matándose de risa allá atrás".

El arquero, sin saber qué hacer en la situación, comenzó a mirarla con una risa incómoda. Mientras la mujer seguía relatando. Sin embargo, luego ella confesó el motivo por el cual le pidió la foto a pesar de no querer al equipo. "Lo único bueno que tiene Boca es a este señor y la esposa (Eliana Guercio) es divina. Vine acá sólo para encontrármelo”, expresó.

Quien grababa, expresó en ese momento: "Lo va a poner colorado". Y la realidad es que definitivamente Romero respondió con amabilidad, a pesar de la incomodidad, por que la saludó con un beso y la mujer se despidió.