El DT campeón con Racing que contempla una vuelta: “Si me ofrecen el puesto, lo escucharía”

Luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga, Sebastián Grazzini dejó de ser el entrenador de Racing y, a partir de ese momento, los directivos están en la búsqueda de su reemplazante. Nombres hay muchos, pero con el correr de las horas se suman voces que ilusionan al hincha de la Academia.

El que irrumpió en escena para manifestar el deseo de volver fue Diego Cocca. Si bien adelantó que seguirá en México por una decisión familiar, no descartó el regreso: "Si Racing me ofreciera el puesto de entrenador, lo escucharía. El lazo que me une al club es muy grande".

Cocca expresó que escucharía si lo llama Racing.

"Es un club con mucha historia, muy exigente y grande. En 2014 pudimos revertir la situación con esfuerzo y mucho trabajo", dejó la pelota picando el entrenador, en diálogo con CómoTeVa.

Reconoció que no hubo llamados hasta el momento de parte de directivos del club, pero dejó en claro que si eso ocurriera esa determinación de seguir en el país azteca podría cambiar: "Racing está primero por lo sentimental. Siempre que aparece mi nombre es una alegría. Recuerdo a los hinchas y al club con mucho cariño. Con Blanco tengo una muy buena relación".

Por último habló de su paso por la Selección de México, equipo al que dirigió por algunos partidos antes de ser despedido: "Hubo muchas desprolijidades en México. Los dueños de clubes son los que manejan la federación. Todavía no logran ponerse de acuerdo en buscar u objetivo común para la selección".