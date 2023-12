La honestidad brutal de Ancelotti ante la posibilidad de dirigir en Arabia Saudita: “A pie me iría por…”

Una particular y graciosa situación protagonizó Carlo Ancelotti en la última conferencia de prensa. El entrenador del Real Madrid fue consultado por la situación de Jon Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo, que dejará de jugar en el PGA Tour y pasará al LIV Golf a cambio del mejor contrato de la historia del deporte.

El italiano aseguró: “El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todos”. El golfista español aceptó una oferta cercana a los 500 millones de dólares y comenzará a jugar en LIV Golf, circuito financiado por el Fondo de Inversión de Arabia Saudita.

Al ser consultado acerca de qué haría si le llegase una suculenta oferta como la que percibirá el golfista, Ancelotti tuvo una ocurrente respuesta que generó muchas risas: "A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando”.

El exitoso DT comentó que nunca fue tentado por los millones saudíes: "No me han llamado. Vivo el presente, el presente es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo, otra idea. Nunca he pensado en el dinero porque crecí en una familia donde el dinero no era importante".

Sin embargo, no le cerró la puerta: "Ahora tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo importante para mí es encontrarme bien en un ambiente. Puede ser que si un día me voy a Arabia podría encontrarme bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá me pueda seguir encontrando bien".