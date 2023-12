La fuerte chicana de un ídolo de River a Riquelme por las elecciones en Boca: "Lo votaría a..."

Las elecciones de Boca siguen sin tener una nueva fecha. De esta manera continúa el fuego cruzado entre el oficialismo, encabezado por Juan Román Riquelme y la oposición, liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

En este contexto, el mundo del fútbol se hace eco de lo que sucede en el día a día del Xeneize. Luego de las declaraciones de Rodolfo D'Onofrio, quien en la noche del jueves aseguró que le parecía "horrible" lo que estaba pasando en el club rival, se sumó la palabra de un histórico exjugador de River.

Se trata de Oscar "Pinino" Más, quien supo defender los colores del Millonario durante 12 temporadas, repartidas en dos ciclos. El segundo goleador histórico de la institución, con 217 goles en 422 partidos, dijo presente ante los micrófonos de Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad, y opinó sobre el presente de Boca.

Al ser consultado sobre a quién votaría en el hipotético caso de que fuera uno de los socios habilitados en el padrón, el hombre de 77 años aprovechó para chicanear al Xeneize y a Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de la institución y quien se ilusiona con ser el mandamás por lo próximos cuatro años.

"Lo votaría a Riquelme, porque quiero que siga. Las cosas no le van bien... Quiero que siga en Boca. No sé si me entendés lo que te digo. Si fuera socio de Boca, lo votaría", respondió Pinino Más con tono humorístico.