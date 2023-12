La decisión bomba de Víctor Blanco sobre el DT que irá a buscar para Racing

Luego de haber finalizado su participación en la Copa de la Liga, fue eliminado por Rosario Central en cuartos, Racing comenzó a buscar al nuevo entrenador y buscará por todos los medios convencer a Eduardo Coudet para regrese al club. El DT finaliza su contrato con Inter de Porto Alegre en los próximos días y todo indica que se irá de Brasil.

Racing irá por Eduardo Coudet.

Es que aunque mantiene una buena relación con el actual presidente, habrá elecciones y no es la principal de la oposición en caso que las ganen. Pero, el factor crucial para no prolongar su estadía en Porto Alegre, son los agotadores calendarios con partidos cada tres días. Según su círculo cercano, "no tiene tiempo para preparar nada. Se cansó".

Desde Racing, se centran en una oferta atractiva y en seducir al Chacho con aspectos que le resulten atractivos. Dada la buena relación Víctor Blanco, este le ofrecería carta blanca para la selección de jugadores, asumiendo un papel cercano al de un manager. A pesar de esto, lo más probable es que Coudet decline la propuesta, ya que tiene la intención de regresar a España.

El club, a su vez, tampoco tiene tanto tiempo para encontrar al sucesor de Grazzini teniendo en cuenta que el plantel está citado para volver a los trabajos el 27 de este mes. Si no es el Chacho tampoco hay tantas opciones. Uno de los que siempre gustó fue Diego Martínez, pero el DT se fue de Huracán para seguramente arreglar con Boca.

Gabriel Heinze también agrada a Blanco, pero el exjugador prefiere continuar su carrera en el extranjero y no mostró gran entusiasmo por el interés de Racing semanas atrás. Mientras tanto, Gustavo Costas, quien espera con mayor expectativa la llamada, parece estar un paso atrás en la consideración del club.