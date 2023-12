La contundente frase de Cuti Romero sobre su festejo en la cara de Mbappé: "Estaba re..."

A casi un año de la consagración, los jugadores campeones del mundo con la Selección argentina siguen revelando grandes momentos internos de Qatar 2022. El último en hacerlo fue el Cuti Romero, que entró en detalle sobre su alocado festejo en la cara de Kylian Mbappé, su gran rival en la final ante Francia.

Mirá el video

En el tiempo extra, Lionel Messi puso el 3-2 para volver a adelantar a la Albiceleste cuando el partido se había puesto para cualquiera. Luego de la indecisión de los árbitros, el gol fue convalidado y el defensor cordobés explotó al frente de la figura de Les Bleus. El festejo del zaguero no fue uno más y estuvo dirigido al 10 francés por un motivo particular: "Justo unos minutos antes le dijo un par de boludeces a Enzo (Fernández) y no me gustó. Y en el momento estaba re caliente, justo hizo el gol Leo (Messi) y me salió de adentro la verdad", aseguró.

Esa postal del Cuti estallando de euforia en la cara de Mbappé fue póster, remera y fondo de pantalla de celulares. Sin embargo, el propio central del Tottenham le quitó importancia al duelo con el crack galo: "Quedó ahí en el momento, son cosas del fútbol que al final quedan ahí. Después la prensa lo hace un poco más grande, pero siempre el máximo respeto por absolutamente todos los jugadores. Queda ahí dentro de la cancha", expresó en diálogo con ESPN.

Al hablar del delantero del PSG, Romero no tuvo más que elogios, además de recordar sus vehementes cruces contra un imparable Kiki: "También es un gran jugador, seguro tiene todavía tiempo para hacer carrera. Sí, obvio, cómo no le voy a meter, ja. Los defensores argentinos al final tenemos eso. Nos gusta el roce. Nos gusta sentir eso en el partido y nos sentimos bien también así que es nuestra manera de jugar por así decirlo", sentenció.

Finalmente, el campeón del mundo con la Selección argentina recordó la histórica tapa del Dibu Martínez a Randall Kolo Muani: "De afuera lo hubiera sufrido más o me desmayaba. Adentro son esos segundos que no tenés para amargarte. Empecé a correr para atrás y dije ‘uy’. Fue una tapada para la historia. Cuando vi el video no lo podía creer. Fue la salvada del partido. Nos hacían ese gol y era otra película".