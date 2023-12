La broma de Emiliano Díaz sobre el "yo no me fui a la B" de Ramón en River, tras salvar al Vasco del descenso

Luego de una definición para el infarto, el Vasco da Gama de Ramón Díaz logró salvarse del descenso con lo justo y condenó al Santos a jugar por primera vez en la segunda categoría del Brasileirao. Los festejos en el Gigante de la Colina no terminan y Emiliano Díaz, hijo y ayudante del histórico DT argentino, recordó un momento que vivió su padre en la Bombonera en su última etapa como entrenador de River.

El ida y vuelta del riojano con el Xeneize siempre estuvo marcado por las chicanas y el carisma del ídolo del Millonario. En 2013, los de la Banda visitaron la casa del eterno rival por primera vez tras el ascenso y, al ser expulsado, Ramón recibió un cantito rotundo de la parcialidad azul y oro: "Vos sos de la B", algo que él negó con su dedo índice mientras se reía.

Mirá el video

Ese momento quedó marcado en la historia del Superclásico y, 10 años después, Emiliano Díaz recordó que su padre no es de la "B" tras salvar al Vasco: "Estuvimos 20 minutos en la B, pero no somos de la B. ‘Yo no’ dijo Ramón, él no es de la B", aseguró entre risas.

En el mismo tono jocoso, el ayudante de Ramón agregó: "Si el loco se iba a la B, ¿sabes los memes de ‘Yo no’ cómo iban a estar?". Lógicamente, los hinchas de Boca estaban esperando con cuchillo y tenedor el descenso del referente riverplatense en Brasil, pero esto finalmente no sucedió.

El festejo de los Díaz tras salvar a Vasco da Gama del descenso.

Finalmente, Emiliano Díaz recalcó su deseo de seguir los pasos de su padre y hacer historia en River: "Yo sé que en algún momento voy a dirigir a River. Se lo prometí a mi hijo y se lo voy a cumplir", concluyó.