El mánager de Huracán apuntó contra Riquelme tras la salida de Diego Martínez: "Son códigos de..."

La salida de Diego Martínez fue una muy dura noticia para el mundo Huracán. El entrenador, quien fue fundamental para que el equipo logre la permanencia y hasta se ilusione con pelear la Copa de la Liga -terminó siendo eliminado en cuartos de final ante Platense-, tomó la decisión de interrumpir su vínculo, que vencía en junio de 2024, tras recibir el llamado de Juan Román Riquelme para dirigir Boca. En este contexto, Daniel Vega, mánager del Globo, brindó una entrevista televisiva y contó varios detalles.

Lo primero que mencionó Trapito es que, tras el buen trabajo realizado en estos meses, desde la dirigencia de Huracán imaginaban un contexto completamente diferente al que ocurrió: “La idea de extender el vínculo y proponer un proyecto más duradero”.

“Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca”, remarcó en Superfútbol, programa de TyC Sports. Además, hizo un juicio de valor: “Hoy tengo que ir a buscar un técnico y no voy a buscar ninguno que tenga trabajo. Son códigos, pero no códigos del fútbol, sino de la vida”. Y finalizó: “Riquelme no llamó a ningún dirigente nuestro”.

Durante las últimas horas, se especuló que, además de Boca, Martínez podría llegar a contar con otras propuestas. Sin embargo, Vega reveló intimidades de la charla con el ya extécnico de Huracán: “Nos explicó que uno de sus tres sueños profesionales se cumplió en un llamado ahora y nos aclaró que uno era el de dirigir Boca”.

La realidad es que el Globo deberá buscar un reemplazante y Vega confirmó: “Vamos a buscar una línea parecida a la de Diego Martínez”. Si bien es todo muy prematuro, los primeros nombres que aparecen son los de Gabriel Milito, Diego Cocca, Javier Gandolfi y Facundo Sava. Los próximos días serán fundamentales para ver por quien aceleran en Parque Patricios para calzarse el buzo de DT.