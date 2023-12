Tras anunciar su vuelta, Nadal hizo una advertencia que conmueve al tenis: "Hay muchas posibilidades de que..."

Rafael Nadal, que anunció la pasada semana su regreso a la competición oficial en el ATP 250 de Brisbane (Australia), realizó una sentida reflexión en sus redes sociales. Mediante un video, el español enumeró diferentes temas y realizó una advertencia sobre su futuro que conmueve al mundo del tenis.

"Hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda. Hay posibilidades de que sólo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso... Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestar", expresa en el posteo.

Donde, en la misma línea, agregó: "Sólo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir, que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal, o que hay muchas posibilidades que sea mi último año. Voy a disfrutar de cada torneo como si así fuera. No lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar".

"Uno siempre se tiene que dar la oportunidad, no decir una cosa y que después pueda ser esclavo de lo que ha dicho. Yo creo que va a ser así, pero no lo puedo asegurar al 100%. Al final he trabajado mucho para volver a competir y, si de repente, las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite?", se preguntó.

Para concluir, analizó: "Tengo que aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo. Tengo que darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y el físico me responde".