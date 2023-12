Ricardo Torlaschi, el mendocino que correrá el Dakar en el equipo de Thibaut Courtois

Estamos a semanas de que se ponga en marcha una nueva edición del Rally Dakar. La competencia arrancará el 5 de enero y, como suele ocurrir, habrá presencia argentina. Uno de los nuestros que estará presente será Ricardo Torlaschi que, en esta oportunidad, estará navegando a Christine Giampaoli Zonca, que cuenta con una notable experiencia como piloto profesional.

Ricardo junto a Christine Giampaoli Zonca.

Pero la particularidad que tendrá este binomio es que correrá en el equipo denominado TC Racing, que pertenece al arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Esta escuadra viene participando activamente del campeonato de la Fórmula 4 española y ahora se anima al desafío Rally Raid marcándose como objetivo el reto más exigente posible dentro de la disciplina.

"Para mí será una experiencia sin igual. Tenía otros compromisos, pero cuando Christine me convocó no pude negarme. Somos amigos hace tiempo y siempre quisimos correr juntos. Mi trabajo será el de tranquilizarla, sobre todo en momentos clave de la carrera, como las dunas. Que Thibaut nos esté apoyando en este proyecto, además, incentiva mucho", contó el mendocino.

Que, en la misma línea, agregó: "Antes que navegante soy mecánico, así entré en el Dakar, y luego me hice navegante. Entonces mi primer punto es asegurar que el vehículo termine la carrera. No importa cómo, tiene que terminar. Estamos muy ilusionados, estamos entrenando con todo para estar a la altura y no tengo dudas que haremos un gran trabajo".

"Será mi 14° Dakar, el undécimo como competidor, y en cada una de las categorías que tuve la chance de correr gané mucha experiencia. Estar en esta competencia es gratificante, es comenzar el año con un objetivo fuerte y hacerlo en este proyecto es todavía mejor. Viajaré con el objetivo de poner a Mendoza y Argentina en lo más alto de la competencia", cerró Torlaschi.

La pasión por el motorsport ha sido el nexo de unión entre Thibaut Courtois y Christine GZ. El trampolín perfecto con el que el equipo TC Racing se lanza a construir un gran proyecto deportivo. Se preparan para afrontar este nuevo desafío escribiendo su propia historia en una de las competiciones más importantes del mundo. Llevarán el 429 en el CAN-AM Maverick X3 de T4 SSV.

Las participaciones de Ricardo Torlaschi en el Dakar