Los 4 grandes candidatos a DT de Racing tras la salida de Grazzini

Sebastián Grazzini no será el entrenador de Racing en 2024. Luego de una reunión que el Mágico mantuvo con Victor Blanco y Rubén Capria, se llegó a la decisión de que su ciclo estaba terminado. Ahora, tras este interinato, la Academia deberá buscar un nuevo entrenador y existen cuatro candidatos.

La búsqueda no es nada sencilla, dado que se busca un perfil específico de técnico y casi todos los nombres que gustan se encuentran trabajando en otros clubes. La realidad es que el plantel se encuentra licenciado hasta el 27 de diciembre y la idea de la dirigencia sería cerrar un entrenador para antes de esa fecha.

Un apellido que aparece es el de Gustavo Costas. El entrenador, de 60 años, es una persona muy querida en Racing por su desempeño como jugador, ya que conquistó la Supercopa de 1988. Además, dirigió al club en dos oportunidades (1999-2000 y 2007) y conoce a la perfección los pasillos de la institución.

En su vitrina cuenta con nueve títulos y tiene una trayectoria que le han permitido dirigir clubes como: Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño y Alianza Lima. Sin embargo, su última experiencia dirigiendo la Selección boliviana fue muy negativa -sumó una victoria, un empate y ocho derrotas- y su filosofía de juego no termina de convencer del todo a Blanco. De todas formas, tiene la ventaja de que se encuentra libre y solamente habría que acordar el contrato.

¿Tendrá Gustavo Costas su tercer ciclo en Racing? (Foto: archivo)

El otro técnico que gusta, que también tiene el plus de encontrarse sin equipo, es Gabriel Heinze. Sin embargo, aún se desconoce si el Gringo tiene intenciones de volver a dirigir en lo inmediato. Su último equipo fue Newell´s, club del que es hincha, donde dirigió 50 partidos (18 triunfos, 16 empates y 16 derrotas) y terminó siendo bastante resistido por los hinchas.

El Gringo viene de tener un paso por Newell´s y no se sabe si volverá a dirigir en el corto plazo.

Martín Anselmi, quien fue uno de los candidatos apenas se consumó la salida de Fernando Gago, sigue estando en el radar. Lo que sucede con el joven entrenador, de 38 años, es que tiene contrato hasta fin de año con Independiente del Valle y, hasta que no termine la competencia -el 17 de diciembre jugará el partido de vuelta de la final del campeonato ecuatoriano ante Liga de Quito-, no definirá su futuro.

El DT tiene la posibilidad de renovar su contrato con el equipo ecuatoriano, pero también tiene sobre la mesa una oferta de Cruz Azul. Su filosofía de juego y su forma de trabajo son aspectos que gustan mucho en la Academia.

Martín Anselmi, uno de los nombres que más gustan.

El gran sueño es Eduardo Coudet, quien ya estuvo en la institución entre 2017 y 2019. El Chaco, además de haber sido campeón de la Superliga y del Trofeo de Campeones, tiene un estilo de juego que representa al máximo las pretensiones de Blanco y Capria.

De hecho, hace unas semanas, el presidente de la Academia lo halago, pero al mismo tiempo le cerró las puertas: “Con el técnico creo que tenemos que ser realistas ¿Quién no quisiera traer a Chacho Coudet? Sin embargo, es imposible, Argentina no está para este tipo de técnicos porque ellos mismo no quieren volver". Coudet, el sueño de Blanco.

Actualmente, Coudet se encuentra trabajando en Inter de Porto de Alegre, pero una situación podría poner fin a su ciclo. ¿Qué ocurre? El club brasileño tendrá elecciones en los próximos y, de acuerdo con el candidato que gane, el entrenador podría quedarse sin trabajo. Desde Racing seguirán atentamente esta situación y evaluarán si hacen un intento por convencerlo de que regrese a Avellaneda.