El tremendo enojo de Klopp por una broma que le hizo un periodista tras la victoria del Liverpool: "Sos un..."

Jürgen Klopp no resiste malas bromas y no tiene problema en demostrarlo. Este miércoles protagonizó un incómodo momento con un periodista, tras la victoria de su Liverpool por 2-0 ante Sheffield United, con goles de Virgil Van Dijk y Dominik Szoboszlai.

El DT que dirige a Alexis Mac Allister -se lesionó durante ese partido- se dispuso a brindar una entrevista para la transmisión oficial de la Premier League, cuando se molestó por una broma de uno de los comentaristas.

El comunicador empezó a elogiar el desempeño de su equipo en la triple competencia y luego se refirió al próximo compromiso, en el que Liverpool enfrentará a Crystal Palace el próximo sábado. La particularidad de ese encuentro es que será a las 12.30 hora local (9.30 de Argentina), el horario que más disgusta a Klopp y por el cual ya se ha quejado.

Mirá el video

El periodista bromeó a Klopp con que era su "horario favorita". La respuesta no tuvo sentido del humor y sí mucha ironía: "Es realmente genial hacer una broma sobre eso". Luego, agregó: "Es realmente valiente hacer una broma sobre eso. Nos iremos a la cama esta noche entre la 1 y las 2 de la madrugada. Tenemos dos entrenamientos mañana (por este jueves) y el viernes y luego nos vamos de nuevo. Me doy cuenta de que no lo entiendes y trabajas en el fútbol, así que ¿por qué debería explicártelo de nuevo?".

Ante los intentos del periodista por minimizar el fastidio, Klopp arremetió otra vez: "Si haces una broma sobre esto, sos un ignorante".

El periodista intentó calmar los ánimos nuevamente: "No quiero faltar el respeto, pero es uno de los temas de los que siempre se habla”. Sin embargo, el DT no cedió ni un poco y con una sonrisa irónica, cerró: "Tú puedes decir lo que quieras, pero yo no puedo decir lo que quiera porque sería muy diferente”.

Inmediatamente, el DT eligió tomar su micrófono, dejarlo de manera abrupta en el escritorio y abandonar la entrevista, a pesar de tratarse de un compromiso contractual con la Premier League.