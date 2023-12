Sufre Demichelis: aseguran que una figura del equipo se irá a fin de año por la cláusula de salida

Mientras se prepara para afrontar la semifinal de la Copa de la Liga ante Rosario Central, se encendieron todas las alarmas en River ya que Flamengo volvería a la carga por Nicolás de la Cruz y hasta estarían decidido a pagar la cláusula del uruguayo, una de las figuras del equipo de Martín Demichelis.

De la Cruz podría dejar River en poco tiempo.

Su director deportivo, Rodolfo Landim, respondió en tono irónico a la pregunta de que si estarían dispuestos a pagar los 16 millones de dólares que pretende el millonario para liberarlo. "Con la Libertadores ya finalizada, ¿quién sabe?", dijo y agregó: "Quisimos ficharlo intentando bajarle un poco el precio de su cláusula, negociando con River. Pero casi que no hubo conversación"

"'No tenemos el menor interés en que se vaya. O pagan la cláusula o no se llevarán al jugador', dijeron. No logramos captar el interés del jugador porque estaba muy motivado para quedarse en River por la Libertadores", reveló.

Es bueno recordar que el club de Núñez comparte el 50% del pase con Liverpool de Montevideo por lo que no se quedaría con la totalidad de ese monto.

Ahora todo cambió y, según cuenta el medio GloboEsporte, De la Cruz habría estado hablando con conocidos que viven en Río de Janeiro y que ambas partes están terminando de definir algunos valores para intentar sellar el acuerdo. El mercado de pases abre el 11 de enero en Brasil por lo que River todavía tiene tiempo para negociarlo en otro mercado o resignarse y no impedir su salida.