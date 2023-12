Ni Maradona ni Messi: Mostaza Merlo eligió al mejor jugador de la historia y despertó polémica

Reinaldo Merlo es reconocido por gran parte del pueblo futbolero por ser un entrenador de una larguísima trayectoria que tiene como hito más importante de su carrera, probablemente, el título obtenido con Racing en 2001. Aún así, lejos quedó su recuerdo de volante central férreo que hizo historia en River Plate al disputar 16 temporadas. También jugó en la Selección argentina.

Eludir a Mostaza no era tarea sencilla, aún así, este miércoles reconoció en una entrevista radial quién era el "único" capáz de hacerlo, abriendo así una fuerte polémicas sobre quién considera el mejor jugador de todos los tiempos.

"El mejor fue el negro Pelé. Es el mejor jugador de la historia, de otro planeta. Por eso no hay que comparar. Maradona y Messi. Son dos fenómenos, pero el mejor de la historia es Pelé, olvídense. No llegué a jugar contra él en el Cosmos, pero fue el mejor jugador que vi en mi vida. El único que me podía pasar a mí era Pelé, me bailaba. Tenía todo. Habilidad, le pegaba con la derecha, con la izquierda, se elevaba, cabeceaba...”, expresó Mostaza Merlo.

Pelé, el mejor jugador de la historia según Mostaza Merlo. (Foto: Archivo)

La polémica es clara y se explica a partir de la decisión de poner a Pelé por encima de los otros argentinos en la consideración para estar en el lugar de mayor privilegio en la historia del fútbol.

Cuando fue consultado al respecto en el programa radial Fútbol 910 de La Red, Mostaza se animó a hacer una evaluación de cómo hubiese marcado a Messi si le tocaba enfrentarlo y hasta se animó a asegurar que hubiese ganado ese duelo. "Podría haber marcado a Messi tranquilamente, a mi no me gambeteaba. No me pasa ni loco, ¿si me tira un caño? No”, ratificó. Luego, agregó: "Lo marcaría hombre a hombre en zona de la mitad de cancha para atrás. Como a Maradona. La marca hombre a hombre les molesta a todos los jugadores”.

Lo cierto es que de los tres jugadores mencionados, Merlo solo pudo enfrentar a Diego, a pesar de ser contemporáneo de Pelé. En sus duelos directos en Superclásicos, Maradona ganó uno, Merlo otro y hubo dos empates. El partido más recordado es el triunfo xeneize de la mano del 10, gambeteando a Tarantini y Fillol. Merlo se fue expulsado ese día.