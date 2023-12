La preocupante racha negativa de Rodríguez y Barrea en Godoy Cruz

Godoy Cruz tiene varias bondades en este desenlace de temporada que son dignas de celebrar. Está en carrera para poder ser campeón por primera vez en la historia del fútbol argentino y puede, de yapa, meterse en la Copa Libertadores 2024, certamen al que puede clasificar incluso sino termina en el primer puesto. Platense es el penúltimo escalón a la gloria y en el Tomba ya se mentalizaron en el duelo que se jugará en San Nicolás este sábado desde las 18.

Pensando en el once titular, Daniel Oldrá tiene un problema que no puede resolver: ¿Quién será el nueve ante el Calamar? Las opciones disponibles son dos, pero por ahora ninguna da la talla. Salomón Rodríguez arrancó la temporada pero está cruzado con el arco y Daniel Barrea por el momento no ha demostrado todo lo que se habló de él previo a su llegada al club.

Godoy Cruz reparte los goles en el resto de los jugadores que no son delanteros.

La oportunidad de arrancar como titular en la temporada fue para Salomón Rodríguez pero sus números están muy lejos de los de un goleador. En la Liga Profesional anotó 5 tantos en 26 partidos: Racing, Belgrano, Lanús, Defensa y Justicia y, casualmente, Platense. Pero a ese promedio, de por sí bajo, hay que agregar que en el actual certamen está seco de gritos en los 14 encuentros que ha disputado hasta ahora.

Daniel Barrea fue su alternativa en el segundo certamen del año pero tampoco cambió la ecuación. Arrancó jugando por detrás del propio Salomón pero el Gato le dio la oportunidad de hacerlo en su hábitat natural, dentro del área y no ha rendido hasta el momento. En Liga Profesional no anotó ningún tanto en sus primeros ocho partidos con la camiseta tombina mientras que solo lleva uno en los 11 juegos de la Copa de la Liga.

A horas del mano a mano con Platense, Oldrá deberá definir entre Salomón Rodríguez o Daniel Barrea para completar la punta del iceberg de su equipo. No tiene más alternativas en un plantel claramente corto en opciones y uno de los dos será el encargado de intentar romper con la sequía. Decide el Gato.