La advertencia de Nadal ante la expectativa por su regreso: “Brisbane es un torneo difícil, espero…”

Rafael Nadal se prepara para volver a las canchas. Luego de haber pasado por el quirófano para solucionar sus problemas en el psoas y la cadera, el español confirmó que dirá presente en el ATP 250 de Brisbane (Australia), el cual se disputa durante la primera semana de enero.

En este contexto el tenista, que supo posicionarse en lo más alto del ranking mundial de la ATP, volvió a decir presente en sus redes sociales con un video en el que revela mayor información luego del anuncio que brindó el pasado viernes, cuando publicó su regreso a la actividad.

Mirá el video

Para comenzar, Nadal manifestó: "Acaba un año que ha sido largo, en el que he pasado por muchas fases, desde intentar competir en la temporada de tierra y la decepción tras decepción hasta que llegó el momento de parar y decir basta y buscar una solución, que fue la operación. A partir de ahí fue un nuevo horizonte, un camino difícil, pero manteniendo la ilusión de volver".

"Ha habido dudas, momentos en que parecía difícil que llegara este momento, pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver. No sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa", se sinceró el tenista español.

Para finalizar, Nadal dejó claras sus expectativas con respecto a su esperado retorno: "Estoy feliz de volver y estoy con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo. Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases y vuelvo en un torneo que es familiar. Es un torneo difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, solo a ser competitivo".