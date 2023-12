La tremenda sentencia del excoach de Serena Williams sobre el regreso de Nadal: "No está al..."

Rafael Nadal alegró a todos sus seguidores y el mundo del tenis en general al confirmar su regreso en el Australian Open. Casi un año atrás, el español se vio forzado a retirarse en la tercera ronda del Grand Slam oceánico por una lesión que lo dejó afuera de todo el 2023. En las vísperas a su ansiada vuelta, una figura de renombre aseguró que el manacorí estará muy lejos de los partidos decisivos en el primer major del año.

Como en cada comienzo de temporada, Novak Djokovic partirá como máximo candidato a quedarse con el Abierto de Australia por enésima vez, mientras que Carlos Alcaraz será la principal amenaza. No obstante, los ojos estarán puestos en la vuelta de Nadal, pero el exentrenador de las hermanas Williams, Rick Macci, no cree que el exnúmero uno del mundo esté para grandes cosas: "No está al mismo nivel que antes, así que no le veo como rival para ganar un Grand Slam", disparó.

Un año después, Nadal volverá a jugar en el Australian Open.

Más allá de esa primera apreciación, el antiguo coach de Serena y Venus Williams aclaró que Rafa seguirá siendo Rafa en polvo de ladrillo: "Creo que puede ser competitivo y que será difícil de ganar en tierra batida, pero todo depende de su salud", expresó.

Sin embargo, Macci cree que los problemas físicos que padece Nadal serán demasiado para sus intenciones de volver a lo más alto del tenis: "A medida que te haces mayor pierdes movilidad y la gente no te tiene miedo al ver que eres vulnerable. No hay mucha distancia entre los tenistas top y los que están un poco más abajo, y cuando saben que tienen una oportunidad es diferente, también en arcilla”, sentenció.

Rick Macci en los inicios de las hermanas Williams.

A pesar del tono de las palabras del exentrenador de Maria Sharapova, el mismo Rafa es el primero que tiene claro que el objetivo es volver a competir, no campeonar: "Me gustaría volver a jugar y ser competitivo, pero que la gente no se confunda: la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia. Soy muy consciente de que todo eso queda muy lejos por la época en la que estoy en mi vida”, aseguró meses atrás.