Independiente Rivadavia, versión 2024: De Paoli DT, modelo futbolístico y obras en marcha

Independiente Rivadavia pegó el salto a la máxima categoría del fútbol argentino tras consagrase campeón de la Primera Nacional 2023. Este paso a Primera División es algo soñado después de tanto tiempo para sus hinchas y dirigentes, pero también las responsabilidades aumentan y en poco tiempo el club debe definir muchas cosas: infraestructura, modelo de juego, política de contratación, jerarquizar las inferiores, entre cientos de otras cuestiones que son poco visibles, pero que hay que hacer en esta nueva categoría. Si bien el hincha se encuentra ansioso, se quedó sin cena y partido despedida del plantel campeón, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Ahora se abre un nuevo panorama y la Lepra no es más el "poderoso" de la categoría.

Todo eran buenas noticias hasta que Alfredo Berti tomó la decisión de no renovar su contrato por algunas cuestiones personales que lo fueron desgastando. No había vuelta atrás. Los dirigentes se movieron rápido y eligieron a Rodolfo De Paoli, no muy querido por el hincha, como su reemplazo. Hay varias explicaciones de por qué su elección. Su estilo de juego de pensar siempre en el arco contrario y de poder manejar un equipo dinámico con muchos jóvenes es lo que más convenció. Además, viene con Diego Monarriz, nuevo ayudante, ya que no lo tuvo en ningún otro equipo en los que estuvo. La contratación de este, que trabajó muchos años en las inferiores de San Lorenzo, también gustó por su mirada integral y su conocimiento sobre los más jóvenes.

Diego Monarriz tendrá un puesto clave en el cuerpo técnico de Rodolfo De Paoli.

La Lepra, de momento, no tiene la infraestructura necesaria y un predio en condiciones para seducir a un técnico con experiencia y pasado en Primera División. En este aspecto, De Paoli sabe lo que hay y no se queja. No es un dato menor, aunque los dirigentes ya han evidenciado estos problemas y mejorarán todas las instalaciones y condiciones en esta nueva categoría. Pero esto lleva tiempo y seguramente en el segundo semestre de 2024 empezarán a verse los cambios importantes.

De Paoli tiene una gran oportunidad para dar un paso importante como DT en Independiente Rivadavia.

Modelo futbolístico

Independiente Rivadavia quiere transformarse en un club vendedor que apueste a las contrataciones de jugadores jóvenes y con proyección para desarrollarlos y después hacer caja. Si bien van a venir algunos futbolistas con muchos partidos en primera, harán mucho hincapié en el scouting para repetir lo que pasó con Franco Romero, Francisco Petrasso, Santiago Flores y Matías Reali, por citar algunos ejemplos.

Vendrán más de 12 refuerzos, sumado a jugadores libres o que no tienen muchos minutos en equipos importantes de Primera División, para reforzar la reserva. Si bien ahora aumenta la exigencia de reserva e inferiores, el objetivo es desarrollar a los chicos en el mediano y largo plazo.

Muchas renovaciones del actual plantel se encuentran en proceso, aunque también son los propios futbolistas que buscan y esperan ofertas de otros equipos de Primera División o del exterior. Lo cierto es que la mayoría van a estar este jueves en el retorno a las prácticas, cuando además Rodolfo De Paoli sea presentado como DT.

Infraestructura

Las obras en Ciudad Deportiva se tomaron como primordial y todos los focos están puestos ahí. El desafío de jugar en primera trae ciertas exigencias que el club no realizó en años y ahora hay que hacer todo junto y rápido. Los tiempos apremian y la Lepra va a llegar con lo justo, si es que, con cuatro canchas disponibles para que entrene el plantel profesional y puedan hacer de local la reserva y las inferiores de AFA y el fútbol femenino. Se va a instalar un nuevo sistema de riego en la cancha 1, 2, 3 y 4. Estas están contadas para el corto plazo. Más adelante seguramente se sumen entre tres y cuatro canchas más. A esto se agrega que hay que poner en condiciones los vestuarios, un gimnasio y trasladar parte de la utilería. El pozo de agua por fin se hizo realidad, lo que le va a dar vida al predio. Así y todo llevará tiempo. También se realizará el cierre de perímetro y se pondrá seguridad para que no se roben los materiales.

El sector de prensa será renovado por completo.

En el Bautista Gargantini se tiró abajo el vestuario visitante para volver a hacerlo, al igual que con el sector de prensa en la platea oeste. Se adelantarán las cabinas y se harán mesones para que los periodistas pueden trabajar con más espacio. También se trabajará en el césped para elevarlo. Hay muchas cosas más en mente, pero lo prioritario para arrancar es lo explicado. Obras en la Ciudad Deportiva.

Otro de los objetivos para el 2024 es ampliar el cuerpo médico del club y profesionalizar a los técnicos y profes de las divisiones inferiores.