Cara a cara: la fuerte pelea de Ramón Díaz con un jugador de su Vasco da Gama, que aún puede descender

Vasco da Gama todavía no puede zafar del descenso en Brasil. El equipo dirigido por Ramón Díaz y con el delantero Pablo Vegetti como titular, cayó como visitante ante Gremio (1 a 0), y se mantuvo a un punto de la zona roja gracias a la derrota de Bahia con América Mineiro. El único tanto lo convirtió el delantero uruguayo Luis Suárez.

Pero cuando el partido no tenía goles, el Pelado tuvo un tenso cruce con un jugador de su equipo. Maicon se acercó a la zona visiblemente molesto por algo y el entrenador le puso sus dos brazos en el pecho para remarcar algo. El futbolista reaccionó, le respondió y Ramón se dio vuelta gritando "no, no, no", muy molesto por la situación.

En julio, cuando el club contrató al zaguero, parte de la prensa informó que el riojano estaba en contra de esta incorporación aunque en este caso el nerviosismo por todo lo que se está jugando pudo más. Luego del partido, el DT expresó: "El estado de ánimo es fundamental. Estoy orgulloso de cómo los jugadores trabajan y dan todo. Hoy merecíamos un poco más por lo que jugamos, muy bien tácticamente".

"Por todo nuestro esfuerzo, merecemos no caer. El equipo está bien físicamente, lucharemos hasta el final. Gremio no nos superó tácticamente ni físicamente, salvo con alguna jugada de Suárez", afirmó. Vasco da Gama recibe a Bragantino y si gana salvará la categoría sin importar que haga el resto.

Si Bahia pierde con Atlético Mineiro, Vasco también se mantendrá en Primera. Pero si Vasco pierde con Bragantino y Bahia empata con Atlético Mineiro, Vasco descenderá porque si bien quedarían con las mismas cantidad de victorias (11) ahí se define por la diferencia de gol, y Vasco está con -11 y Bahia con -6.