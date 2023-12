Sufre la Lepra: una de las figuras del ascenso se despidió en las redes sociales

Poco más de dos meses pasaron desde el inolvidable 29 de octubre que vivió Independiente Rivadavia en el Mario Alberto Kempes. Aquella tarde el Azul le ganó 2-0 a Almirante Brown y logró, tras 16 años consecutivos en la categoría, el tan anhelado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Como suele suceder tras el éxito de un equipo, sus jugadores comienzan a ser vistos de otra manera y empieza el éxodo, algo que ningún hincha quiere que llegue para aquellos futbolistas que escribieron una de las páginas más gloriosas de la historia de la institución.

Lamentablemente para el pueblo leproso, durante la jornada de este domingo, 31 de diciembre, una de las figuras del ascenso dijo adiós a través de un posteo realizado en el feed de su cuenta de Instagram. Se trata de Juan Manuel Elordi, lateral izquierdo que fue una de las figuras de Independiente Rivadavia a lo largo del año.

El posteo de Elordi en las redes sociales.

Para comenzar el Pipa, que con seis goles fue el segundo máximo artillero del equipo en la temporada, escribió: "El mejor año de mi vida me llevo a tomar la decisión más difícil de mi carrera. Esta decisión me hace alejarme de un lugar donde supe ser feliz. Dónde disfrute cada momento. Dónde conocí gente que me ayudó a seguir creciendo y mejorando. Dónde pude lograr algo que va a perdurar en los años. Dónde a veces me preguntaba si todo lo que estaba viviendo era un sueño".

"Lo que más me duele es despedirme de la gente que tan bien nos trató durante este proceso. Porque ellos fueron gran parte de todo esto. Ellos son los que nos hicieron sentir día a día que estaban preparados para jugar en primera. Con algunos me tocó compartir comidas, charlas en las que me contaban todo lo que habían sufrido para llegar hasta acá. Por eso verlos llorar de alegría y felicidad después de haberlo logrado es algo que me llevo en el corazón para toda la vida", añadió Elordi.



Para finalizar, dejando la puerta abierta para un posible retorno a Independiente Rivadavia, sentenció: "Solamente me queda agradecer a todos los formaron parte, a mis compañeros, a los dos cuerpos técnicos que estuvieron, a los dirigentes que confiaron en nosotros, a los utileros que hacen un gran trabajo silencioso, médicos, auxiliares y todos los que trabajan para que el club siga creciendo. Hoy me tengo que despedir, pero estoy seguro de que mi historia en independiente no termina acá. Gracias Caudillos. ¡Arriba la Lepra!"