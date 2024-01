La confesión del excompañero de Messi en PSG tras la tragedia que puso en riesgo su vida: “Quiero volver a sentirme futbolista”

En mayo pasado, Lionel Messi logró la última alegría de su tortuoso paso por el París Saint Germain. Un empate ante Racing de Estrasburgo le permitió ser campeón de la Ligue 1, su último título tras marcharse del equipo francés para recaer en el Inter Miami.

El arquero suplente de ese partido, el español Sergio Rico, celebró la victoria con sus compañeros y luego viajó a su país para pasar unos días de vacaciones. Allí, sufrió un tremendo accidente con un caballo que le golpeó la cabeza con las pezuñas, hasta dejarlo en coma. Fue internado de urgencia y su vida corrió riesgo.

Tras una serie de intervenciones y de estar nada menos que 22 días en coma, en el día 87 -un 18 de agosto- recibió el alta médica para salir de la clínica y continuar la recuperación en su casa.

Sergio Rico (Foto: archivo)

A cuatro meses de ese milagro, el futbolista se mantiene preparándose para volver a las canchas y así lo contó en una entrevista en la que repasó cómo vivió la recuperación. "Mi pensamiento no ha cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos sufrió. No me di cuenta de casi nada. Si fuera por mí, ya habría vuelto a entrenar. Sigo las órdenes de los médicos que me atienden y de los que me salvaron la vida, sin exagerar en lo más mínimo", explicó

En diálogo con radio COPE, Sergio Rico relató sus últimos recuerdos antes del accidente: "Llegamos a Málaga, me levantó un amigo con el coche y caminamos en dirección a Almonte. Desde ahí, no sé nada más hasta después, cuando estaba en el hospital. Hace poco tiempo, pasé por los sitios donde estuve el día del hecho para intentar reconstruirlo y no me acuerdo de absolutamente nada".

El arquero de 30 años ex Sevilla llegó a perder 20 kilos y ahora se prepara para regresar a las canchas. "Quiero volver a mi rutina y a sentirme futbolista", reconoció.