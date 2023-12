El gesto del Diablito Echeverri con hinchas de River en medio de la polémica por sus declaraciones

Las declaraciones de Claudio Echeverri, post victoria ante Rosario Central en el Trofeo de Campeones, tuvieron un fuerte impacto entre los fanáticos de River quienes castigaron duramente al juvenil en las redes sociales. De hecho, el Diablito tuvo que cerrar los comentarios de un posteo por los agravios recibidos.

Pasaron los días, y si bien la molestia no ha desaparecido, el pibe tuvo un buen gesto y recibió en su casa de Villa Río Negro (Chaco) a los seguidores de dos agrupaciones provinciales. Una es Chaco es de River, encargada de impulsar el encuentro, y la otra Somos River, de Hermoso Campo quienes, sin quererlo, confirmaron algo importante: que se queda un año más.

El Diablito recibió a dos agrupaciones en su casa. Foto: Olé.

"Perdoname, Claudio, pero no puedo no preguntarte, ¿no te vas, no?”, le dijo uno de los integrantes de las mencionadas agrupaciones y Echeverri respondió sin dar mayores detalles: "Un año más me quedo", dijo mientras firmaba el telón que lleva la imagen del Diablito, el primero que le dedicaron al futbolista desde que hizo su irrupción en Primera

“Estamos en comunicación directa con él a través de las redes principalmente. Valoramos muchísimo este gesto. Y su humildad, sobre todo. Él es nuestro orgullo”, contó el presidente de Chaco es de River, Federico Romero, en diálogo con el diario Olé y agregó: “No quisimos sacarle mucho tiempo, está claro. Nos contó que en unos días se vuelve. Y nos obsequió la camiseta que nos había prometido cuando lo conocimos en agosto, en Porto Alegre”.

River y Manchester City alcanzaron un acuerdo por la transferencia de Claudio Echeverri y, si bien la negociación se maneja con total hermetismo y los detalles finos se conocerán una vez el pase se concrete completamente, la misma le dejará un ingreso millonario al club de Núñez que la situaría entre las más caras del club.